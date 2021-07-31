前員工行竊前東家 老闆嘆：防疫期虧10幾萬還被偷

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聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

北市31歲俞姓男子日前清晨4時許，熟門熟路的潛入一間川味料理店竊走收銀機內的3000元，得手後便騎機車逃逸。當天一早店家老闆開門營業發現「備用金」不見立刻報警，轄區警方遂以車牌追人，通知俞男到案後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，俞男為川味料理店前員工，因為缺錢花用，7月25日凌晨4時48分鋌而走險找上前東家行竊；從手法也看得出他相當了解店內擺設，不從正門，反以後門闖入。

據悉，後門僅是「紗窗門」，並非鋁門或木門，俞男割破紗窗後伸手從內而外打開門鎖，闖入行竊。

店家老闆說，開業至今一年多，頭一次遭宵小，並沒有跟人結怨，不解為何會被針對；也透露疫情期間已經虧損超過十萬元了，強調「真的有困難，可以告訴我」。

俞男7月29日晚上11時許到案說明，警詢後依竊盜罪嫌將他送辦。

北市31歲俞姓男子因缺錢花用，找上前東家行竊，偷走3000元後騎車逃逸。圖／民眾提供
北市31歲俞姓男子因缺錢花用，找上前東家行竊，偷走3000元後騎車逃逸。圖／民眾提供

竊盜 疫情 北市

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