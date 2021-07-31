南投市小溪橋5輛汽機車連環追撞 5人輕重傷

南投市小溪橋今天傍晚發生連環追撞車禍，廖姓男子駕駛黑色轎車在小溪橋南端與白色機車擦撞，機車又撞上另一輛黑色轎車。廖男轎車車禍後繼續向北衝了30公尺，又擦撞廖姓女子銀色轎車，再與徐姓女子銀色轎車對撞，共造成5人輕重傷。現場車輛零件分散數十公尺，警方管制交通，1小時後才恢復雙向通行。

警方調查，今天下午4時46分廖男（42歲）駕駛黑色轎車在小溪橋南端往北行駛，與曾姓男子（30歲）騎的白色機車碰撞，機車失控又與錢姓男子駕駛的黑色轎車碰撞。

廖男黑色轎車撞上機車後，又往北衝了30公尺，先擦撞廖女駕駛的銀色轎車，再與對向徐女的銀色轎車對撞，撞擊力道巨大，黑色和銀色轎車車頭嚴重變形，廖妻受困在副駕駛座。

4輛轎車、1輛機車連環追撞，兩個事故長達數十公尺，又占據小溪橋雙向車道，消防局據報後，出動近19人、9輛車前往搶救，共有1人重傷、4人輕傷，分別送醫治療，警方也動員十多名警力管制交通，並清理車禍現場，1小時後才恢復雙向通行。