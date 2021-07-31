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零件散落一地！南投市4汽車1機車連環撞 釀5人輕重傷
南投市今天發生一起連環車禍，有4輛汽車與1輛機車陸續碰撞，現場零件散落一地，這起事故共釀1人重傷、4人輕傷，重傷者送入加護病房救治，詳細事故原因由南投警分局釐清中。
南投縣消防局今天傍晚獲報，南投市小溪橋附近發生車禍，立即派遣南投、中興、鳳鳴、中寮、名間、碧興等分隊共19人、消防車3輛、救護車6輛前往救護，現場為轎車、機車發生碰撞，造成1人重傷、4人輕傷。
消防局表示，南投、中興、鳳鳴、碧興分隊救護車各載送1名傷者到衛生福利部南投醫院，還有中寮分隊救護車載1名傷者到南投基督教醫院，車禍肇事原因由警方調查。
現場可見車頭嚴重毀損，零件散落一地，還有機車騎士倒地，初步了解，第1輛汽車撞1輛機車後，這輛機車再與另1輛汽車碰撞，而第1輛汽車再波及另2輛汽車，4輛汽車與1輛機車的乘客含駕駛共7人，其中5人傷，事故原因由南投縣警察局南投分局全力釐清。
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