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網交「敘利亞女兵」 高雄6旬男先遭詐20多萬元

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

網路上交友須審慎小心，別被甜言蜜語沖昏頭，免得愛情、錢財兩頭空。高雄李姓男子在網路上認識自稱是在敘利亞當兵的女子，連日相處後，對方稱因要寄裝有33萬美金的包給給李男，要李先匯款近24萬元的保證金才能寄送，幸好李在匯款時，銀行行員察覺有異，及時通知警方阻止。

警方表示，李男（60歲）日前透過交友軟體上認識一名網友，對方自稱是在敘利亞當兵的女子，2人雖然從未謀面，但經過長日的文字訊息相談甚歡，李男逐漸信任這名網友。

直到時機成熟，對方向李男說，要寄裝有33萬美金的包裹給李，只是因為包裹在海關出了問題，需要李先匯款近24萬元當作保證金才能寄送。

李男為了拿到包裹及贏得網友好感，前天下午2多點時，便不疑有他的照著對方指示到銀行匯款，當銀行行員聽聞李男用途後察覺有異，及時通知三民二警分局警員到場處理，苦口婆心告誡李男這是詐團手法，李終於醒悟，發現差點陷入甜蜜陷阱。

高雄李姓男子在網路上認識自稱是在敘利亞當兵的女子，對方要求他匯款近24萬元，被警方及時阻止。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子在網路上認識自稱是在敘利亞當兵的女子，對方要求他匯款近24萬元，被警方及時阻止。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子在網路上認識自稱是在敘利亞當兵的女子，對方要求他匯款近24萬元，被警方及時阻止。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子在網路上認識自稱是在敘利亞當兵的女子，對方要求他匯款近24萬元，被警方及時阻止。記者邱奕能／翻攝

敘利亞 交友軟體 詐騙

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