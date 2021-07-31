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酒駕尾隨騎機車妻子猛力撞 彰化家暴男遭聲押

中央社 / 彰化縣31日電

蔡男開車狂追騎機車的妻子，造成她倒地受傷。記者林敬家／翻攝
蔡男開車狂追騎機車的妻子，造成她倒地受傷。記者林敬家／翻攝

蔡姓男子懷疑韓姓妻子出軌，昨天傍晚酒後駕車尾隨騎機車下班的妻子，並從後方撞倒她，韓女雖僅受輕傷，但嚇得哀號，警方逮捕蔡男移送法辦，彰化地檢署今天訊後聲押蔡男。

35歲蔡姓男子懷疑28歲韓姓妻子與他人有染，昨天下午開車尾隨騎機車下班的妻子，趁妻子停等紅燈時，疑似故意從後面撞擊，韓女被撞飛倒地，痛得哀號掙扎，蔡男下車後更辱罵妻子「家裡大的、小的都沒顧」、「跑去討客兄」，韓女則向路人喊著「拜託救我」。

附近住戶聽見撞擊聲外出查看，並阻止蔡男進一步對韓女動手腳，不過面對妻子恐懼哭泣，蔡男不但未心軟，更嗆聲「是妳自己煞車，不要再裝了」，彰化縣警察局彰化分局接獲報案到場處理，發現雙方是夫妻，經進一步了解，認為這是一起家庭暴力案，非單純車禍。

據了解，蔡男與韓女結婚多年，育有小孩，蔡男長期酒後對妻子施暴，所以韓女有申請保護令；韓女昨天與同事騎機車下班，行經彰化市彰南路二段，突然遭蔡男駕車從後撞擊，還波及路旁民宅與機車，附近住戶氣得大罵蔡男行徑實在惡劣，「這種人一定要關起來」。

彰化分局依公共危險、故意傷害、毀損、違反家庭暴力防治法等罪嫌現行犯逮捕，詢問後移送彰化地方檢察署偵辦，檢察官今天上午複訊後，向彰化地方法院聲請羈押蔡男，法官預計今天晚間開庭。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家庭暴力 警察

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