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影／天雨路滑 台南送貨車自撞變電箱致住戶停電

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

23歲劉姓男子今天下午13時45分駕駛自小貨車，剛送完早餐店吐司、漢堡麵包，準備要回家時，行經台南市安南區北安路二段時，因天雨路滑不慎自撞分隔島上變電箱事故，導致變電箱全毀、小貨車受損嚴重，所幸人並未大礙，然而，這場車禍造成鄰近幾戶民宅停電，警方通報台電搶修。

台南市警三分局表示，員警到場處裡時，現場正下著大雨，劉姓駕駛持照正常且沒有喝酒，初步研判是因天雨路滑，不慎撞上分隔島變電箱，所幸無人傷亡。

今天下午1時45分，市警三分局安順派出所獲報，北安路2段發生一起自小貨車不慎自撞分隔島上變電箱，導致變電箱全毀、小貨車受損嚴重，並造成鄰近幾戶民宅停電。警方據報後趕往現場指揮交通，確保行車安全外，緊急通知台電公司進行搶修。

警方呼籲，受到西南風影響，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對台南市等縣市持續發布大雨特報，提醒市民朋友記得出門攜帶雨具、注意行車安全。

台南市警三分局下午據報後趕往現場指揮交通，確保行車安全外，緊急通知台電公司進行搶修變電箱。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局下午據報後趕往現場指揮交通，確保行車安全外，緊急通知台電公司進行搶修變電箱。記者邵心杰／翻攝
劉姓男子下午駕駛自小貨車，剛送完早餐店吐司、漢堡麵包，準備要回家時，行經台南市北安路二段時，因天雨路滑不慎自撞分隔島上變電箱。記者邵心杰／翻攝
劉姓男子下午駕駛自小貨車，剛送完早餐店吐司、漢堡麵包，準備要回家時，行經台南市北安路二段時，因天雨路滑不慎自撞分隔島上變電箱。記者邵心杰／翻攝
台南市安南區北安路2段發生一起自小貨車不慎自撞分隔島上變電箱，導致變電箱全毀。記者邵心杰／翻攝
台南市安南區北安路2段發生一起自小貨車不慎自撞分隔島上變電箱，導致變電箱全毀。記者邵心杰／翻攝

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