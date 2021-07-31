影／好想前世情人！八旬勇翁電動代步器飆10公里卻迷途
台中市81歲曾姓老翁與兒子同住西屯區，趁兒子外出工作，曾翁竟騎電動代步器到10公里外的東區，警方上前關心，老翁說出心聲，「我想我女兒，她在太平區」，但天色昏暗，警方聯繫上曾翁兒子，並請孫女前來接阿公返家，結束這趟尋女之旅。
住在西屯區的曾姓阿公因太想念女兒，前天下午，竟偷偷騎乘電動代步器想穿越半個台中市前往女兒太平區住處，卻因不熟悉路況迷路，被熱心民眾報警。
台中市警局第三分局立德所員警陳穎琦、黃若媙到場，曾翁精神狀況不錯，跟員警分享，他實在太想念女兒，才決定騎車到太平區找女兒住一晚；但警方問曾翁其女兒連絡方式，曾又無法答出，所幸在老翁身上找到兒子連絡方式，順利聯繫上。
曾翁兒子接到警方電話，一聽到老邁父親獨自外出，居然還跑到10公里外的東區，嚇了一跳，趕緊請女兒去接父親返家。曾姓老翁見孫女到現場，也卸下緊繃心情，直說下次再去見女兒，先跟孫女返家。
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