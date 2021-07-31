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疫情降級他急赴好市多血拚 愛車不願出發半路GG了
全國疫情警戒降為二級，不少民眾悶壞了出門購物，台中市陳姓男子開車前往美式賣場想要採買生活用品，未料愛車半途拋錨，造成後方車流閃避，員警徒手將車推到路旁，等候拖吊車到場。陳男眼見距離賣場不到500公尺，無法進場血拚，只好先將車子修好，下次再光顧。
中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日至8月9日，調降全國疫情警戒標準至第二級，不少民眾悶壞了，紛紛駕車出門、散心。
本周三(28日)，台中市陳男駕車欲前往南屯區美式賣場好市多購物，未料車輛故障在文心南七路與大墩南路口，由於距離賣場不到500公尺，後方車流不斷逼近、閃避，數度險象環生。
台中市警局第四分局南屯所警員施浚揚巡邏發現，擔心造成後方車流回堵，先敲窗示意請陳男在駕駛座控制方向盤，施員在後方將車輛推到路旁，順利排除交通障礙。
陳男邊道謝邊解釋，自己想去好市多購物，就快到賣場時，車子在半路莫名罷工，雖然已聯絡拖吊單位卻遲遲未來，感謝警方第一時間救援，沒有造成交通事故。
南屯所所長江松泳表示，駕駛車輛出門前務必檢查是否一切正常，當車輛故障當下莫慌張，盡快將車輛移置到安全處，擺放故障三腳架提醒用路人，避免後車追撞而造成二度傷害。
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