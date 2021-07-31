快訊

台大400人臨床試驗 AZ+莫德納混打試驗最短間隔僅4周

羽球／辛苦了！挑戰衛冕軍差一步 周天成連兩屆8強止步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹巨城周邊科技執法網傳9月上路 警：未定案

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹巨城購物中心周邊因車流量大，路段常見闖紅燈、違規停車與違規迴轉等違規態樣，市警局為解決交通亂象，今年新增2處科技執法，近日網傳將於9月1日上路取締，市警局回應，正式執法日期尚未定案，執法前會有宣導期，並非以取締為目的。據悉，2處科技執法陸續裝設後測試，已有4000件違規事件成立回傳後台，違規量可觀。

新竹市警察局今年年中開始在中央路、民權路口，以及中央路、民生路口建置科技執法設備，2套設備並非單拍違規停車，而是多功能，可同時偵測超速、闖紅燈、未保持路口淨空、未依標誌標線行駛、違規左轉與迴轉及違規停車等6大事故違規行為。

市警局交通隊指出，兩處路段都速限每小時50公里，測試階段已有記錄到小貨車超速行駛63公里，也屢見小客車在黃線區違規停車，違規最大宗就是違規迴轉，常見到小客車不依據標誌標線指引，隨意在路口大迴轉，影響往來車輛動線也有安全疑慮。

近來臉書社團「新竹爆料公社」貼出一段影片與照片，就是科技執法設備拍下有小客車在雙黃線處違規迴轉，有網友分享，該設備將在9月1日上路，提醒大家當心，不少網友紛留言說巨城附近交通亂象多，常開車開到厭世，希望科技執法快抓交通違規。

市警局交通隊指出，科技執法是希望藉由智慧科技儀器輔助交通執法與管理，降低肇事及事故風險，並非以取締為目的，這2套設備才剛驗收過關，何時會上路尚未定案，確定執法前也會有宣導期，提醒用路人多注意，也盼遵守交通規則，保障行車安全。

巨城周邊路口都有警示牌面，規定不得違規迴轉等，但屢有用路人無視違規迴轉，不少民眾抱怨，雖常有警察站崗維持秩序，但警察一走，還是會有駕駛違規迴轉，有時轉彎技術不好，迴轉到一半還要倒車，搞得像兩段式左轉，其他用路人還得要閃他，希望科技執法能遏止這些亂象，警方強調，違規影像回傳後台會再經人工判讀認定。

新竹巨城購物中心周邊增設科技執法設備，可偵測超速、闖紅燈等交通違規事件。記者張裕珍／翻攝
新竹巨城購物中心周邊增設科技執法設備，可偵測超速、闖紅燈等交通違規事件。記者張裕珍／翻攝
新竹巨城購物中心周邊增設科技執法設備，可偵測違規迴轉等交通違規事件。記者張裕珍／翻攝
新竹巨城購物中心周邊增設科技執法設備，可偵測違規迴轉等交通違規事件。記者張裕珍／翻攝
新竹巨城購物中心周邊增設科技執法設備，可偵測違規迴轉等交通違規事件。記者張裕珍／翻攝
新竹巨城購物中心周邊增設科技執法設備，可偵測違規迴轉等交通違規事件。記者張裕珍／翻攝
新竹巨城購物中心周邊增設科技執法設備，可偵測違規迴轉等交通違規事件。記者張裕珍／翻攝
新竹巨城購物中心周邊增設科技執法設備，可偵測違規迴轉等交通違規事件。記者張裕珍／翻攝

警察 新竹

延伸閱讀

田馥甄外公獲新竹模範父親 百歲高齡還能到廟裡當志工

新竹假日花市今重啟營運 市府禁邊走邊吃

新竹北埔老街降級仍沒遊客 店家嘆開放內用反而困擾

噪音科技執法8月進軍台東 違規最高罰3600元

相關新聞

教養院生招魂 李母泣訴：信賴你們卻騙稱瘀青自已撞的

苗栗縣造橋鄉私立德芳教養院內患有自閉症的28歲李姓院生，前天下午在院內疑遭社工及行政助理人員毆打致死，死者母親上午10點...

懷疑妻子出軌趁她下班騎車開車追撞 女倒地哭喊：救我

彰化市28歲韓姓女子昨天傍晚下班回家時，突遭35歲蔡姓丈夫開車跟隨，將她撞倒在地，還波及民宅及路邊車輛，經了解，兩人結婚...

疫情降溫陽明山夜遊人數漸增 警陽金公路開單千件超速

台北市警士林分局、北投分局發現，隨新冠肺炎疫情降溫，夜遊陽明山的民眾越來越多，便在上月24日提前啟動防制危險駕車勤務，取...

疫情降級他急赴好市多血拚 愛車不願出發半路GG了

全國疫情警戒降為二級，不少民眾悶壞了出門購物，台中市陳姓男子開車前往美式賣場想要採買生活用品，未料愛車半途拋錨，造成後方...

網約35歲正妹OL卻遇58歲大媽 港女貼「照騙」賣淫被逮

台北市萬華警分局日前獲報，中華路上一間商旅內有女子從事應召工作，轄區警方到場，查獲一名58歲的香港籍張姓女子賣淫，她去年...

新竹巨城周邊科技執法網傳9月上路 警：未定案

新竹巨城購物中心周邊因車流量大，路段常見闖紅燈、違規停車與違規迴轉等違規態樣，市警局為解決交通亂象，今年新增2處科技執法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。