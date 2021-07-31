新竹巨城周邊科技執法網傳9月上路 警：未定案
新竹巨城購物中心周邊因車流量大，路段常見闖紅燈、違規停車與違規迴轉等違規態樣，市警局為解決交通亂象，今年新增2處科技執法，近日網傳將於9月1日上路取締，市警局回應，正式執法日期尚未定案，執法前會有宣導期，並非以取締為目的。據悉，2處科技執法陸續裝設後測試，已有4000件違規事件成立回傳後台，違規量可觀。
新竹市警察局今年年中開始在中央路、民權路口，以及中央路、民生路口建置科技執法設備，2套設備並非單拍違規停車，而是多功能，可同時偵測超速、闖紅燈、未保持路口淨空、未依標誌標線行駛、違規左轉與迴轉及違規停車等6大事故違規行為。
市警局交通隊指出，兩處路段都速限每小時50公里，測試階段已有記錄到小貨車超速行駛63公里，也屢見小客車在黃線區違規停車，違規最大宗就是違規迴轉，常見到小客車不依據標誌標線指引，隨意在路口大迴轉，影響往來車輛動線也有安全疑慮。
近來臉書社團「新竹爆料公社」貼出一段影片與照片，就是科技執法設備拍下有小客車在雙黃線處違規迴轉，有網友分享，該設備將在9月1日上路，提醒大家當心，不少網友紛留言說巨城附近交通亂象多，常開車開到厭世，希望科技執法快抓交通違規。
市警局交通隊指出，科技執法是希望藉由智慧科技儀器輔助交通執法與管理，降低肇事及事故風險，並非以取締為目的，這2套設備才剛驗收過關，何時會上路尚未定案，確定執法前也會有宣導期，提醒用路人多注意，也盼遵守交通規則，保障行車安全。
巨城周邊路口都有警示牌面，規定不得違規迴轉等，但屢有用路人無視違規迴轉，不少民眾抱怨，雖常有警察站崗維持秩序，但警察一走，還是會有駕駛違規迴轉，有時轉彎技術不好，迴轉到一半還要倒車，搞得像兩段式左轉，其他用路人還得要閃他，希望科技執法能遏止這些亂象，警方強調，違規影像回傳後台會再經人工判讀認定。
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