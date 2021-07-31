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教養院生招魂 李母泣訴：信賴你們卻騙稱瘀青自已撞的

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣造橋鄉私立德芳教養院內患有自閉症的28歲李姓院生，前天下午在院內疑遭社工及行政助理人員毆打致死，死者母親上午10點多到院內招魂，向出面接待的輔導員悲泣痛訴「我那麼信賴你們，上次身體明明有瘀青，卻騙我們說是自己撞的」，氣憤地揚言要讓教養院關掉。

李姓院生在教養院已住約8年時間，前天下午疑遭院內人員拖到房內以空心鐵管、按摩板毆打，稍後失去意識送醫不治，涉案的林姓社工、賴姓行政助理被檢警調查後以各以10萬元交保，兩人聲稱因李姓院生情緒躁動管教，但僅打李姓院生屁股、腳部，其中一人說打了七、八下，另一人承認打了二、三十下，死者遺體將在8月6日解剖釐清死因。

李姓院生的母親由家人陪同，上午10點多到教養院招魂，要進入院區時一度遭院方阻攔，院方派了一名輔導員出面接待，李母淚崩痛訴「上次身體明明有瘀青，卻騙我們說是自己撞的」，家屬後來進入院內發生意外的地點招魂，擲一次就獲聖筊，李母傷心的說「兒子很想早點離開這個可怕的地方！」，她控訴院方一直推卸、隱瞞真相，要給一個交代。

苗栗縣政府社會處在案發後，因教養院未依規定通報裁罰教養院30萬元，並認為這家機構發生管理不當、未善保護監管院生的責任，勒令停業，至於院內其他11名院生則轉安置到縣內其他教養機構。

社會處表示，這間教養院過去曾違規將院生帶到新竹街頭勸募，遭人檢舉利用院生當工具勸募，縣府調查時院方聲稱參與的是志工並非院生，教養院目前已向中央申請通過勸募計畫，預定在後龍鎮購地新大樓，縣府將建議中央停止這項勸募計畫。

苗栗縣造橋鄉一家私立教養院28歲李姓院生，前天下午疑遭院內員工毆打後送醫不治。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉一家私立教養院28歲李姓院生，前天下午疑遭院內員工毆打後送醫不治。圖／民眾提供
李姓院生家人上午到教養院招魂，死者母親（右三）悲傷泣訴，指責院方欺瞞。圖／民眾提供
李姓院生家人上午到教養院招魂，死者母親（右三）悲傷泣訴，指責院方欺瞞。圖／民眾提供

社工 苗栗縣 自閉

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