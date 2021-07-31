警豪雨中救援帕金森氏症男 欲給錢感謝警微笑拒絕

高雄連日豪雨，魏姓男子因患有帕金森氏症，突全身無力，躺在路邊長凳上，左營警分局舊城派出所警員接獲報案趕到現場，協助通知119救護人員到場，過程中還不斷暖心安慰魏男，

警方表示，昨天中午時，舊城所獲報在左營區翠華路上有民眾需要協助，警員曾敬能立即趕赴現場，到場發現魏姓老翁（63歲）坐臥在路邊的長凳，看似身體不適，警員立即上前關心。

警方見魏翁癱坐長凳、手腳不停顫抖、全身無力，請求警方協助他平躺在長凳上，這時魏才說，他患有帕金森氏症，本想外出走走，不料走到翠華路，突然感到雙腳麻痺、全身無力、四肢顫抖，這時又下著暴雨，只能坐在長凳上休息。

警方除協助魏男外，還通知消防救護員到場，等待過程中不斷安撫魏男，魏也向警方表示感謝，還說「我口袋有70塊錢你拿去，給你吧」，讓警員聽了也哭笑不得，回覆不用給錢，警察服務沒有在收費的，稍待一會救護人員馬上就到了。