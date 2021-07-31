不畏颱風挾帶大量風雨 竊盜慣犯照偷不誤還跑給警方追

烟花颱風日前來襲，已多次出入監獄的盧姓男子不畏風雨，仍然到台北市大同區一間民宅行竊，恰巧人在外的屋主打開手機監視系統App發現報案。警方趕抵，盧還從陽台屋簷逃逸，最後仍遭圍捕。警方詢後將他依加重竊盜罪嫌送辦，士林地檢署聲押獲准。

警方調查，盧男（58歲）本月22日晚上10點多，在大同區見一間民宅窗戶未關，便擅自闖入偷走屋主6000元現金，不過屋主雖人在外，剛好打開手機App遠端監視系統，發現家中遭竊，當下報警，再與警方在門口碰面。

盧嫌當時還在屋內二樓找尋其他可竊物品，隨後就發現警方在一樓嚇阻他，當下他從二樓陽台屋簷逃竄，多名警員冒著風雨爬上屋簷圍捕，最後成功在屋簷一處角落逮捕盧嫌。