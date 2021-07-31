機車冒煙車主受驚嚇站旁邊 桃園警找來滅火器狂噴撲滅

桃園市楊姓男子今天上午騎機車行經平鎮區平東路239巷時，突然機車置物箱竄出大量濃煙，嚇得他連忙停車，附近住家聽他大叫紛紛探頭查看，幸好平鎮警分局員警巡邏經過，立即協助撲滅火勢，損失才沒擴大。

宋屋派出所副所長曾偉龍表示，楊男上午6點騎車出門上班，行經平東路時車輛突然熄火拋錨還聞到一股燒焦味，楊男停車察看，發現置物箱竄出濃煙、火光，雖然借來水但是火滅不掉，面對突如其來的狀況一時不知所措。