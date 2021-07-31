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機車冒煙車主受驚嚇站旁邊 桃園警找來滅火器狂噴撲滅

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市楊姓男子今天上午騎機車行經平鎮區平東路239巷時，突然機車置物箱竄出大量濃煙，嚇得他連忙停車，附近住家聽他大叫紛紛探頭查看，幸好平鎮警分局員警巡邏經過，立即協助撲滅火勢，損失才沒擴大。

宋屋派出所副所長曾偉龍表示，楊男上午6點騎車出門上班，行經平東路時車輛突然熄火拋錨還聞到一股燒焦味，楊男停車察看，發現置物箱竄出濃煙、火光，雖然借來水但是火滅不掉，面對突如其來的狀況一時不知所措。

警員蕭建昌、鄭丞廷執行勤務經過，見機車冒出陣陣濃煙，立即取下附近里辦公處裝置的滅火器滅火。楊男表示，可能是機車電路老舊才發生短路情事，這次騎到一半車子突然冒出濃煙，雖然自己有拿水想要澆熄，沒想到卻又冒出火勢，還好警方即時協助。

警方找來滅火器救援。記者鄭國樑／翻攝
警方找來滅火器救援。記者鄭國樑／翻攝

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