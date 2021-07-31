疫情降溫陽明山夜遊人數漸增 警陽金公路開單千件超速

台北市警士林分局、北投分局發現，隨新冠肺炎疫情降溫，夜遊陽明山的民眾越來越多，便在上月24日提前啟動防制危險駕車勤務，取締非法改裝車輛。北投分局至今取締40件改裝噪音車、1483件陽金公路車輛超速，呼籲非法改車、超速駕駛勿破壞國家公園安寧，影響當地居民生活品質。

北投分局指出，上月與士林分局配合，透過區域聯防勤務，構織陽明山防飆安全網，除加強巡邏及攔查改裝噪音車、定點守望、測速執法，也利用台北市政府交通局建置的運輸管理平台App，科技掌握陽明山區各路段、停車場交通狀況。

北投分局說，陽明山有台北後花園之稱，是不少民眾駕車夜遊首選之地，但當中有少數民眾非法改裝車輛排氣管，增加噪音，呼籲民眾勿任意改裝車輛、拆除消音器，也勿危險駕駛，例如「翹孤輪」、甩尾飄移、嚴重超速、蛇行。