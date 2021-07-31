94歲老婦採筍不敵高溫倒坐路旁 北市警幫提竹筍助返家

台北市文山區糴米古道一帶，日前一名高齡94歲老婦人，瞞著家人獨自外出到山邊採竹筍，但日正當中老婦不敵37度高溫，回家途中體力不支倒坐路邊無法移動，文山一警分局萬芳所警員林于禮在附近執行路檢盤查勤務時發現，立即救助並協助老婦返家。

警員林于禮日前擔服巡邏勤務，執行路檢時發現一名老婦沒有穿鞋倒坐在糴米古道附近路旁，四周還散落兩大袋剛採收的竹筍，員警上前關心，才知道老婦因照山邊採收竹筍後要回家，但因酷暑難耐加上體力不支因此癱坐在地。

老婦人年事已高，無法說出自己住家位置，姓名年籍也一概不知，員警鍥而不捨四處詢問附近人家，輾轉才得知老婦住家地址，員警等待老婦人體力稍加恢復，幫忙揹上竹筍攙扶老婦回家，老婦行動不便的丈夫正在家中焦急等待，見到早上未告知去處就外出的妻子，在員警陪同下平安歸來，終於鬆了一口氣，也對警方幫忙表達深深感謝。