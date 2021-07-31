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影／超商取貨藉口買菸 男子瞬間搶走包裹就跑店員傻眼

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

張姓、吳姓男子在購物網站訂購高價手機，並以貨到付款方式領取包裹，等手機配送到南投市超商後，選在深夜領貨，藉口購買香菸，趁店員轉身之際，搶走包裹就跑，店員楞在當場，才發覺受騙，但貨款無法結帳，手機賣家也血本無歸，中興警分局循線查獲2人，今天依詐欺、竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。

中興警分局最近獲報，轄區超商有不明人士在深夜領取包裹，店員將包裹放在櫃臺結帳，男卻「調虎離山」，藉口買香菸及加熱便當，趁店員轉身拿取香菸，迅速取走包裹坐上接應的轎車，店員隨後趕出人卻早已逃離。兩人以此方式，至少在南投作案兩次。

警方成立專案小組，沿線調閱路口監視器畫面、過濾上百輛轎車，經受害店員指認後掌握嫌犯身分，警方昨天持拘票、搜索票循線前往台中市順利緝獲張、吳2名男子。

張、吳兩人到案後，供稱他們在知名拍賣購物網站訂購高價手機，設定「貨到付款」方式領取包裹，待商品配送至指定超商，由張前往確認商品是否抵達，然後稱未帶錢包離開，兩人在台中市竊取賓士車輛當成作案車輛，選在深夜超商店員較少時段犯案，經警方訊後將張、吳2人依詐欺、竊盜罪嫌移送法辦，並擴大追查是否還有其他超商受害。

警方表示，詐欺犯罪推陳出新，「調虎離山」詐領包裹也是詐欺手法的一種，呼籲近期遭此種「調虎離山」手法詐騙之受害店家可與本分局聯繫出面指認犯嫌，並籲請超商店家在深夜時段人手不足之際，應更加小心避免受害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嫌犯到拍賣購物網站購買高價手機，卻調虎離山從超商搶走手機就跑，被警方逮捕。圖／中興警分局提供
嫌犯到拍賣購物網站購買高價手機，卻調虎離山從超商搶走手機就跑，被警方逮捕。圖／中興警分局提供
嫌犯到拍賣購物網站購買高價手機，卻調虎離山從超商搶走手機就跑，被警方逮捕。圖／中興警分局提供
嫌犯到拍賣購物網站購買高價手機，卻調虎離山從超商搶走手機就跑，被警方逮捕。圖／中興警分局提供
嫌犯到拍賣購物網站購買高價手機，卻調虎離山從超商搶走手機就跑，被警方逮捕。圖／中興警分局提供
嫌犯到拍賣購物網站購買高價手機，卻調虎離山從超商搶走手機就跑，被警方逮捕。圖／中興警分局提供

超商 詐欺 購物網

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