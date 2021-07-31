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才買20天新車讓業務員開去保養 途中撞車女子揪心求償

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣張小姐今年7月才買的新車，日前車公司業務員提供服務，代將新車開回原廠進行滿月保養，不料途中追撞，車頭撞毀，張小姐心疼新車「撞破頭」，還得負擔換新車的折舊差額，心有不滿，今天在網路公布行車記錄器的撞車過程，請網友評理。汽車營業所則表示，將會提出2個方案，盡量滿足客戶的要求。

張小姐指出，車公司說「業務員是執行業務」發生事故，但從行車紀錄器顯示，她的車被業務員開走，車子卻路過汽車公司卻沒進去，顯見是開她的車，去辦個人的私事才撞車，令人非常生氣，且總公司把責任全推給營業所，她的車像皮球被踢來踢去，請大家評評理。

張小姐表示，這是人生是第一次購車，7月4日交車，業務員說有售後服務，7月23日便放心將鑰匙交給業務員，且在發生車禍當下，車廠並未主動告知，是她電洽保養進度時，才知撞車並要求出險維修。後來看行車記錄器發現業務員不僅開快車，可能要辦理私事才發生意外，怎不叫人生氣。

新車才買20天，就被業務員撞損，她要求新車換新車，沒想到車公司竟說新車已落地，提出折舊15萬元，否則只能依車損出險，把撞壞的保險桿、葉子板、引擎蓋等修好。

張表示，業務員開她的車去辦私事撞車，車損竟要客戶完全負責，連換新車都還要客戶負擔折舊差額，實太不合理了。

車廠營業所郭姓主管表示，一直持續與張小姐保持聯繫，並擬定兩個方案，一是完全修復，加上金錢賠償，二是如要求換新車，因考慮車子折舊，所以需要張小姐貼補，但會盡量滿足需求，讓此事盡量圓滿。

張小姐才買20天的新車，被車廠業務員開回廠保養時撞損，不滿車公司的處理，將事情po網請網友評評理。記者蔡維斌／翻攝
張小姐才買20天的新車，被車廠業務員開回廠保養時撞損，不滿車公司的處理，將事情po網請網友評評理。記者蔡維斌／翻攝
張小姐才買20天的新車，被車廠業務員開回廠保養時撞損，不滿車公司的處理，將事情po網請網友評評理。記者蔡維斌／翻攝
張小姐才買20天的新車，被車廠業務員開回廠保養時撞損，不滿車公司的處理，將事情po網請網友評評理。記者蔡維斌／翻攝
張小姐才買20天的新車，被車廠業務員開回廠保養時撞損，不滿車公司的處理，將事情po網請網友評評理。記者蔡維斌／翻攝
張小姐才買20天的新車，被車廠業務員開回廠保養時撞損，不滿車公司的處理，將事情po網請網友評評理。記者蔡維斌／翻攝

行車記錄器

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