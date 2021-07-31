獨／女警神似廣末涼子 中警反毒微電影演活毒販女友超入戲

台中市警局少年隊今推出反毒微電影「Don’t毒it」，劇中女警王薇瑄不僅外型亮眼，僅一句「小屁孩」不屑台詞與眼神，演活販毒大哥女友「龍嫂」一角；王靠著曾見習偵辦毒品案、聆聽少輔會社工口中的青少女個案來揣摩角色，在鎖骨、手臂貼上紋身刺青「入魂」，令人驚豔。

26歲的女警王薇瑄濃眉大眼，留著及肩中長髮、外型亮眼，107年特考班畢業分發保四內政部警政署保安警察第四總隊受訓，去年8月派駐支援台中市警察局少年警察隊偵查組，積極見習偵辦毒品案件。

少年隊表示，反毒微電影由台中市第一警分局少年防治官吳治明擔任導演兼編劇，保四派駐少年隊的16名(11男、5女)「無毒校園」員警擔綱演出，王薇瑄是其中一員，飾演販售K他命毒販大哥女友「龍嫂」一角。

王薇瑄坦言揣摩「大哥的女人」很有挑戰，她靠著一次見習偵辦毒品案的經驗，回想當時在大哥身旁女人的成熟韻味，並詢問少年輔導委員會社工陳景蕙口中的青少女個案，多是眷念年紀輕卻能享受金錢與地位，要演出高高在上的「女王感」。

特別的是，多數青少女個案喜歡刺青，王薇瑄訝異的說，這些青少女身上刺青數量超乎想像，多集中在肩膀、頸部，她特別研究個案照片，也在劇中「龍嫂」的鎖骨、手臂「刺青」，以貼近實際角色。

「龍嫂」服裝全由王薇瑄一手包辦，劇中王員多數與大哥男友依偎靠躺在床上，眼神不屑的滑手機、晃動雙腳，不時與大哥男友交頭接耳，態度高傲說出唯一一句台詞「小屁孩」，片中出現畫面不多，卻令人印象深刻。

王薇瑄外形神似日本女星廣末涼子，王謙虛的說，確實有朋友提過，但她個人覺得「廣末涼子實在太美了」，她不太像。首次嘗試演戲的王薇瑄笑說，因為同事演壞人實在太像了，跟原本個性完全不同，對戲時害她差點笑場，只給自己打60分「勉強及格」，未來有機會不排斥多嘗試各種角色。

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