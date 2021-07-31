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高雄22歲男子自組青少年勢力揪眾滋事 金援竟來自阿嬤

聯合報 / 記者林保光／即時報導

22歲的李姓男子在高雄自組青少勢力，涉嫌揪眾滋事，事後辦「轟趴」提供毒品咖啡包攏絡集團成員。警方蒐報李涉案事證，查捕他與旗下青少年成員共15人，還查出他的主要金流竟來自阿嬤，半年便藉口花了阿嬤百餘萬元。全案由警方依違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

據了解，與李姓男子一起被捕的14名成員，就有9名少年、少女，其中大多還在學。李姓男子去年與父親爭吵後，搬到高雄市楠梓區右昌地區同夥的住處，並設為組織的據點，後來他為了拉攏旗下青少年組織勢力，編造各種理由向阿嬤拿錢，阿嬤半年內被他花掉150萬元存款，直到他在高雄市大社區住破被捕，令阿嬤痛心。

警方調查，李姓男子在高雄市大社、仁武、楠梓等地活動，去年9月帶旗下成員到KTV店比歌唱，輸的人付錢，1名學生輸歌付不起3000元費用，遭帶到楠梓據點痛毆成傷；去年10月，他利用組成的青少年勢力，強出頭與人談判車禍賠償事宜，結夥與對方約到高雄市楠梓區某廟宇旁鬥毆，警方另蒐報得悉，事後他開趴，涉嫌提供毒品咖啡包給同夥吸食。

高雄市刑警大隊偵七隊蒐證10個月，7月27日兵分多路，逮捕他與同夥，依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、妨害秩序罪及少年事件處理法等罪嫌，將全案分別移送橋頭地檢署、高雄少家法院查辦。

警方在李姓男子住處搜出毒品咖啡包。記者林保光／攝影
警方在李姓男子住處搜出毒品咖啡包。記者林保光／攝影
高雄市刑警大隊逮捕李姓男子（中）。記者林保光／翻攝
高雄市刑警大隊逮捕李姓男子（中）。記者林保光／翻攝
李姓男子與人相約在楠梓某廟宇旁談判，對方帶刀棍下車，也令廟內居民驚訝。記者林保光／翻攝
李姓男子與人相約在楠梓某廟宇旁談判，對方帶刀棍下車，也令廟內居民驚訝。記者林保光／翻攝

阿嬤 高雄市

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