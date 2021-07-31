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懷疑妻子出軌趁她下班騎車開車追撞 女倒地哭喊：救我
彰化市28歲韓姓女子昨天傍晚下班回家時，突遭35歲蔡姓丈夫開車跟隨，將她撞倒在地，還波及民宅及路邊車輛，經了解，兩人結婚多年，蔡男疑似會對韓女動粗，女方申請家暴令，訴訟還在進行中，警方昨天據報趕到現場，當場將蔡男逮捕，依照故意傷害、毀損及違反家庭暴力防治法現行犯逮捕，並聲請預防性羈押。
昨天下午5點半左右，韓姓女子與同事騎機車行經彰化市彰南路2段，等紅燈突遭蔡男開車跟隨並追撞，韓女當場被撞傷在地，雖然只有輕傷，但相當驚恐，蔡男下車後對她辱罵「家裡大的小的都沒在顧」、「跑去討客兄」，鄰居聽到撞擊聲出來查看，韓女不斷向當地居民與路人求救「拜託救我，保護我」。
鄰居在場阻擋蔡男接近韓女，要他冷靜下來，蔡男則對韓女說「是妳自己踩煞車的，不要再裝了」，警方到場，韓女仍相當驚恐不斷哭泣。
鄰居今指出，兩人結婚7、8年 ，有兩名就讀小學的小孩，蔡男懷疑韓女在外有染，一年多前傳出男方酒後會對女方動手。警方調查韓女有聲請家暴保護令後來申請家暴令，蔡男此舉涉嫌違反保護令，當場將蔡男依公共危險罪與傷害罪嫌逮捕。
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