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防疫降級首周末 休旅車出遊台東自撞4人送醫3歲女童昏迷
台東省道台11線174公里知本路段，一輛休旅車疑似疲勞駕駛自撞路樹，車上一家4口受傷，其中，3歲女童昏迷送往馬偕醫院急救。真正事故原因警方正進一步釐清。
警消表示，今天早上9點多，一輛北上台東方向休旅車，行經台11線174公里之本路段時，疑似疲勞駕駛撞到路旁路樹，接獲通報後，立即派遣知本、豐田及太麻里分隊救援。
救護人員抵達現場，發現休旅車車頭毀損扭曲，車上共有1男3女，其中駕駛及副駕駛座乘客受困車內，後座2名女童則未受困，立即用破壞器材，將前座2人救出；41歲男駕駛、41歲副駕駛座乘客及後座9歲女童受傷意識清醒，另後座3歲女童則昏迷，4人分別送往馬偕及基督教醫院救治。
警方調查，休旅車車上4人為一家人，父母親載著2名小孩準備到花東出遊，未料，駕駛疑疲勞精神不濟，才會自撞路樹，不過，詳細事故原因還要再釐清。呼籲民眾開車上路一定要充分休息，以免疲勞駕駛易發生事故。
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