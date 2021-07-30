高雄女子雨天開車到南化關山要爬山 車陷泥濘報警救援

高雄市前鎮區38歲蔡姓女子前天駕駛進口名車獨自到台南南化區爬山，因山區下大雨道路泥濘難行，轎車在南179-1市道10.5公里處，車輪陷入泥沼中無法動彈，打110報案後，玉山派出所長涂瑞峰及警員阮東昇聯絡關山里巡守隊隊員江良習、江鴻旻父子協助，用貨車以繩索將轎車拖離脫困。

這名女子熱愛登山，上網找尋登山點，獨自開車到南化關山里登山；江良習說，女子受困地點是通往出火仔，已快靠近高雄那瑪夏，1個女生雨天獨自跑上山，很難置信，之前也發生民眾看網路上的訊息就往山區跑，前幾年也有1名男子騎車來爬山卻迷路，動員巡守隊員搜尋才獲救，讓地方很困擾。

蔡姓女子28日中午打電話報案，員警與巡守隊員到達現場時，發現蔡女的車有3輪陷在泥沼中，車輪空轉進退兩難，員警與巡守隊員利用小貨車綁上繩索將蔡女的車拖離，也呼籲民眾山區雨後路況不佳，不要輕易入山，易發生無法預測的意外。