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高雄女子雨天開車到南化關山要爬山 車陷泥濘報警救援

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

高雄市前鎮區38歲蔡姓女子前天駕駛進口名車獨自到台南南化區爬山，因山區下大雨道路泥濘難行，轎車在南179-1市道10.5公里處，車輪陷入泥沼中無法動彈，打110報案後，玉山派出所長涂瑞峰及警員阮東昇聯絡關山里巡守隊隊員江良習、江鴻旻父子協助，用貨車以繩索將轎車拖離脫困。

這名女子熱愛登山，上網找尋登山點，獨自開車到南化關山里登山；江良習說，女子受困地點是通往出火仔，已快靠近高雄那瑪夏，1個女生雨天獨自跑上山，很難置信，之前也發生民眾看網路上的訊息就往山區跑，前幾年也有1名男子騎車來爬山卻迷路，動員巡守隊員搜尋才獲救，讓地方很困擾。

蔡姓女子28日中午打電話報案，員警與巡守隊員到達現場時，發現蔡女的車有3輪陷在泥沼中，車輪空轉進退兩難，員警與巡守隊員利用小貨車綁上繩索將蔡女的車拖離，也呼籲民眾山區雨後路況不佳，不要輕易入山，易發生無法預測的意外。

玉井警分局表示，涂瑞峰及阮東昇平時熱心為民服務，接獲通報民眾受困山區，車輛無法行駛，立即通知關山里巡守隊員聯手救援，深得報案人讚許與肯定，有助於提升警察形象。

高雄市女子獨自開車進入台南市南化區關山里山區，因雨後山路泥濘車子陷在山上，警方會同巡守隊員協助脫困。記者吳淑玲／翻攝
高雄市女子獨自開車進入台南市南化區關山里山區，因雨後山路泥濘車子陷在山上，警方會同巡守隊員協助脫困。記者吳淑玲／翻攝
高雄市女子獨自開車進入台南市南化區關山里山區，因雨後山路泥濘車子陷在山上，警方會同巡守隊員協助脫困。記者吳淑玲／翻攝
高雄市女子獨自開車進入台南市南化區關山里山區，因雨後山路泥濘車子陷在山上，警方會同巡守隊員協助脫困。記者吳淑玲／翻攝

巡守 警察 那瑪夏

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