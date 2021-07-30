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遭騙600萬元2個月後才報案 警拼湊逮5車手
高雄一名洪姓老婦遭詐騙集團，假冒檢察官，誆騙她涉及刑案，要求監管帳戶，洪婦上鉤陸續給了詐團600多萬元；當2個月後，銀行通知洪帳戶遭列管，她才驚覺受騙報警，雖然跡證幾乎沒有，但警方辦案不懈怠，仍抓到5名車手。
據了解，家住左營大道上的洪婦（74歲），今年3月接獲詐團偽裝成檢察官，以洪涉及刑案，需要將帳戶內的錢領出交付監管為理由詐騙。
信以為真的洪婦陸續從帳戶內提出40萬、90萬、50萬元，在住家附近交給詐團車手，最後一次甚至將金融卡、存摺也給對方，讓對方拿著存摺提領，前後洪婦損失600多萬元。
直到今年5月時，銀行將洪婦銀行帳戶遭列為警示帳戶，洪才驚覺不對勁，到派出所詢問，發現自己原來遭遇上詐團。
僅管跡證難尋，轄區左營警方不懈怠，拼湊蛛絲馬跡，循線北上到台南、彰化，陸續逮捕曹姓、陳姓、張姓、林姓、劉姓5名車手。曹男等人辯稱，只是遵從上頭只是去拿錢，不知何用途。警方本周依詐欺罪嫌送橋頭地檢署偵辦。
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