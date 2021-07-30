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暴力集團假徵職實辦人頭戶 台南警救出5名遭軟禁被害人
21歲黃姓男子為首的暴力集團，涉以徵職廣告為幌子，對外招募民眾上鉤，自行前往金融機構申辦帳戶及提款卡，提供詐騙集團使用外，期間更涉軟禁被害人以免落跑，台南市第5警分局昨天接獲遭軟禁男子家人報案，以優勢警力在北區某旅店救出5名被害人，當場逮捕黃等8名集團成員，全案依妨害自由、恐嚇、銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌，報請檢方擴大偵辦中。
警方昨日接獲徐姓男子的老婆報案，指先生遭軟禁在北區某飯店內，警方獲報後調集優勢警力，火速前往西門路上旅店救出徐等在內的5名被害人，並逮捕黃姓主嫌等8人到案，查扣每張面額50萬元的本票8張、共400萬元、借款約定書、銀行密碼告知書及客戶收執聯，以及手機16支、折疊刀2支、伸縮鐵棍1支等贓證物。
據調查，徐等5人在網路看到徵職（貸款）廣告，本月27日晚間遭誘騙至高雄市85大樓後，隔天先被帶至高雄市中華路上金融機構申辦金融帳戶，將存簿、金融卡交給黃嫌後，即遭限制行動。黃等8嫌分批帶徐等5人，當晚隨即搭乘計程車，躲藏至台南市東區旅店，因被檢舉群聚後轉移陣地至永康區旅店藏匿
黃等人昨天又帶被害人前往金融機構申辦帳戶後，中午換到北區西門路上旅店躲避查緝，全天候監控被害人一舉一動，以免落跑。據清查，該集團於28、29日2天共得手7本存簿及金融卡。
警方詢問後，將黃等8嫌依妨害自由、恐嚇、銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌，報請台南地檢署偵辦，並建請羈押，擴大偵辦，期能追出幕後不法集團。
警方呼籲，詐騙集團常利用民眾急於找工作或債務整合貸款的心理，騙取交付存摺和提款卡，民眾務必提高警覺，切勿提供帳戶給任何人，避免成為詐欺共犯。
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