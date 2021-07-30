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他裝扮公務員模樣「假老實」 問路搶走重聽婦的金耳環

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣最近出現一名借假問路或搭便車的男子，四處隨機行搶、偷竊。麥寮鄉一名80歲老婦日前在麥寮國小旁晨間運動，這名男子假借問路，因老婦重聽，他靠近耳朵說話，趁老婦沒注意搶走掛在耳上的一對金耳環後逃跑，老婦追喊不慎摔傷，警方今天查出搶嫌身份遠赴高雄將他抓回雲林，訊後移送法辦。

被害的老婦人說，她每天早上都到家中附近的國小運動，7月23日清晨7時許，在麥寮國小側門的道路健走運動，一名騎著黃色腳踏車的男子向她問路，她因重聽他還靠近她耳邊說話，趁她沒注意，竟用雙手拔走她掛在耳上的金耳環，隨即拔腿就跑，腳踏車還丟在現場。

老婦的金耳環被搶後，高喊救命並趕忙追賊，半路還摔倒兩腳受傷，「真惡質！」老婦傷心說，這對價值一萬多元的金耳環是家人送的，很有紀念性，就這樣被搶了！

雲林警察局長朱宗泰立即指示台西分局與刑警大隊成立專案小組，報請雲林地檢署指揮偵辦，警方調閱各路口監視器一路比對追查，發現一名穿白襯衫、藍褲、口戴黃色口罩的男子涉有重嫌。

經警方抽絲剝繭過濾相關可疑跡證後，發現高雄市42歲黃姓男子，符合特徵今天即持拘票，遠赴高雄市將黃男拘提到案。

黃姓坦承因缺錢花用，搶老婦金耳環變賣，當天他的車子故障，在麥寮路邊隨機竊取一輛腳踏車，再四處尋找對象行搶，見老婦人獨自一人在路邊行走，即尾隨並假借向她問路，趁其不備，徒手搶奪老婦的金耳環。

查過程中，警方還意外發現黃嫌曾在今年4月間，涉嫌在彰化鹿港竊取一輛自小客車後棄置於麥寮鄉工業路，且也發現他常利用搭便車或問路手法，借機行搶或偷竊，偵訊後依搶奪及竊盜罪移送法辦。

台西副分局長章仙枝說，黃嫌為讓假裝問路或搭便車容易得逞，犯案時都穿著端正，像公務人員一般，取信被害人，讓其卸下心防，提醒民眾遇上類似情況，也應提高警覺。

黃嫌搶走老婦的金耳環後，所騎犯案的腳踏車丟在現場。記者蔡維斌／翻攝
黃嫌搶走老婦的金耳環後，所騎犯案的腳踏車丟在現場。記者蔡維斌／翻攝
台西警方遠赴高雄將黃嫌逮捕到案。記者蔡維斌／翻攝
台西警方遠赴高雄將黃嫌逮捕到案。記者蔡維斌／翻攝
黃嫌假裝問路並向人請求搭便車的過程。記者蔡維斌／翻攝
黃嫌假裝問路並向人請求搭便車的過程。記者蔡維斌／翻攝
黃嫌騎腳踏車在麥寮鄉街頭尋找下手行搶象。記者蔡維斌／翻攝
黃嫌騎腳踏車在麥寮鄉街頭尋找下手行搶象。記者蔡維斌／翻攝
黃嫌被逮後狼狽模樣，和他犯案時穿著筆挺，形成強烈對比。記者蔡維斌／攝影
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腳踏車 偷竊 高雄市

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