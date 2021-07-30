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影／降二級首周末 中市警這些地方加強執法紓解車潮

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

明天是全國警戒降二級首周末，台中市警察局分析台中市各重要道路、商場與夜市周邊道路人潮明顯增多，台中市警察局交大指出，周末將針對各大百貨商圈、風景名勝、戶外休閒場域與夜市加強交通疏導、執法，呼籲民眾外出仍要保持社交距離、勤洗手。

明天是全國警戒降二級首周末，台中市警察局分析台中市各重要道路、商場與夜市周邊道路人潮明顯增多，台中市警察局今天已加強重要路口交通疏導、執法。圖／台中市警察局提供
明天是全國警戒降二級首周末，台中市警察局分析台中市各重要道路、商場與夜市周邊道路人潮明顯增多，台中市警察局今天已加強重要路口交通疏導、執法。圖／台中市警察局提供

中央疫情指揮中心宣布新冠肺炎(Covid-19)疫情警戒，自7月27日起調降至第二級，台中市警察局分析台中市各重要道路、商場及夜市周邊道路人潮已經明顯增加，逐漸恢復疫情警戒前水準。

市警局將視交通狀況實施滾動式檢討，各單位已加強規劃交通疏導勤務，並協請義交協勤勤務。

台中市警察局交通警察大隊表示，明天是疫情警戒調降首假日，規劃警力加強台中市高速公路各重點交流道，重要幹道、戶外休閒場所、著名廟宇、風景名勝、百貨商圈、夜市周邊交通疏導勤務，並協調高工局即時彈性調整匝道儀控，以有效疏導車潮。並由警廣即時報導最新路況，提供駕駛人掌握台中市交通狀況。

正值暑假期間，市警局發現，疫情趨緩後，民眾舒壓結伴飲酒，有酒後駕車、超速及危險駕車行為，警方已規劃機動取締酒後駕車、超速、危險駕駛及青少年無照駕駛等勤務，遏止交通違規行為，降低交通事故發生。

民眾出門頻率增加，不慎發生交通事故，除冷靜報警、確保自身安全外，市警局提醒，為避免交通阻塞或二次事故，民眾應熟記事故處理五字訣「放、撥、劃、移、等」。

1.放：放置警告標誌打開車輛閃光燈在事故地點後方適當距離處，放置車輛故障標誌。

2.撥：撥打110與119，報案時清楚說明事故地點、時間、車號、車種、傷亡情形及報案人姓名。

3.劃：將事故雙方車輛位置劃線定位，可以先用粉筆把車子的位置先畫下標記起來，如果手邊沒有粉筆，可用相機或照相手機，先將事故現場拍照。

4.移：如果是「無人傷亡」事故，而且車輛尚能行駛，就應該盡快將車輛位置劃好後開到路邊。

5.等：平心靜氣等候警察。如雙方合意先行離開，應以手機或行車紀錄器錄影錄音，以免造成肇事逃逸情形；現場如有其他目擊民眾，建議紀錄其車牌或特徵，一併告知處理員警，以利後續蒐證偵辦，還原事實。

明天是全國警戒降二級首周末，台中市警察局分析台中市各重要道路、商場與夜市周邊道路人潮明顯增多，台中市警察局今天已加強重要路口交通疏導、執法。圖／台中市警察局提供
明天是全國警戒降二級首周末，台中市警察局分析台中市各重要道路、商場與夜市周邊道路人潮明顯增多，台中市警察局今天已加強重要路口交通疏導、執法。圖／台中市警察局提供
明天是全國警戒降二級首周末，台中市警察局分析台中市各重要道路、商場與夜市周邊道路人潮明顯增多，台中市警察局今天已加強重要路口交通疏導、執法。圖／台中市警察局提供
明天是全國警戒降二級首周末，台中市警察局分析台中市各重要道路、商場與夜市周邊道路人潮明顯增多，台中市警察局今天已加強重要路口交通疏導、執法。圖／台中市警察局提供

台中市 警察

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