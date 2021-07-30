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高雄禁止串門子 路竹男子找7友人聚會遭投訴警開單
防疫警戒降為2級，高雄市政府仍規定禁止串門子，高雄市路竹區王姓男子疑在家太無聊，半夜找4男3女到家中吃飯聊天，聲音太大遭鄰居投訴，警方發現多人在內，依違反傳染病防治法「禁止非同住者的室內非必要社交聚會」製發舉發單，預計衛生局可開罰3000元至1萬5000元。
據了解，屋主王姓男子（45歲）疑因無聊，本月28日凌晨12時許找7名友人到家中聊天吃宵夜，喧嘩聲音過大影響鄰居安寧，警方到場從半開的鐵門往內看，初估室內約有6、7人，入室卻只看到含王男共5人，桌上擺有食物、飲料，警方後來另在後方小房子內發現疑似心虛躲起來的2男1女。
據指，這間住戶近期曾因室內群聚遭警方勸導，這次又被檢舉類似情況，員警只好開單請衛生局裁處，警方離開前也再三提醒，雖然國內疫情趨緩、降為2級，但高雄還是禁止非同住者非必要聚會，如打麻將、玩撲克牌、桌遊、泡茶及室內聚會等，希望民眾遵守防疫規定。
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