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影／小黃運將車開半山腰受困 4警及熱心男神救援脫困

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

鄭姓計程車司機今天上午開到基隆市培德12巷一處半山腰要載客，卻因山間小路多迷路，因斜坡非常陡上不去，在倒車時輪胎陷落土泥、懸空，卡住動彈不得。4名員警及附近熱心男共5人，找來救援繩索以巡邏車拖救，才讓計程車脫困。

今天上午近12時，市警第二分局接獲報案，有一輛計程車卡在培德路旁山坡上，巡佐高宸謙、警員鄭王凱、陳恩豪、李婉萍趕至現場，發現計程車撞上一棵柚子樹，樹上還長滿柚子，前後車輪懸空在一條小路中間。

警方原本通報消防局來救援，但因駕駛沒有受困，並無受傷之虞，不符救援條件。員警尋思再想辦法，因原本是騎警用機車上山，最後再找來另一輛汽車巡邏車，再由住附近的熱心的住戶曾姓男子找到救援繩索，5人合力進行拖救。

由於車子受困的地點位在斜坡上，在拉救過程計程車一度下潮，險衝入邊溝土泥，3男警在前方指揮，女警在旁協助，最後合力把計程車拉正，順利脫困。

「感謝警察救援」鄭姓司機說，他開上山要載客，沒想到山路太小上不去，倒車時被卡住，雙輪懸空，幸好巡邏車從車後拉救脫困，車子沒有太大損傷。

小黃運將車開半山腰受困，4警及熱心男神救援脫困。記者游明煌／攝影
小黃運將車開半山腰受困，4警及熱心男神救援脫困。記者游明煌／攝影
小黃運將車開半山腰受困，4警及熱心男神救援脫困。記者游明煌／攝影
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小黃運將車開半山腰受困，4警及熱心男神救援脫困。記者游明煌／攝影
小黃運將車開半山腰受困，4警及熱心男神救援脫困。記者游明煌／攝影
小黃運將車開半山腰受困，4警及熱心男神救援脫困。記者游明煌／攝影

計程車 警察 基隆

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