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東奧輕艇訓練基地康橋水岸驚見浮屍 身分查出是釣客
台中市大里區康橋水岸今天上午有釣客發現浮屍，台中市消防局在上午11時48分獲報到場打撈上岸，後續警方查出死者為住大里、經常在康橋水岸垂釣的57歲林姓水電從業人員，林姓男子的弟弟在接獲警方通知，已到場指認。警方初步未發現林姓男子身上有外傷，現場僅發現死者的單車及釣具，死因需進一步釐清。
康橋水岸由經濟部水利署規劃的康橋計畫所建，打造媲美英國康橋的休閒河川，提供市民親水景點，同時也是東奧輕艇訓練基地，代表台灣出賽的張筑涵就曾在此練習。
警方經詢問在附近釣魚的其他釣客發現，林姓男子經常在康橋水岸垂釣，有釣客前天下午四時離開前，還看到林姓男子還在岸邊垂釣，但昨天僅見林姓男子騎的單車和釣具，但不見林的蹤影。
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