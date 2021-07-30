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彰化喬友大樓發生滿1個月 議員質疑調查真相還未公布

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市喬友大樓火警釀成4死22傷，案發到今天滿1個月，時代力量彰化縣議員吳韋達今天舉行記者會指出，這把無情火毀了4個家庭，家屬與社會大眾仍在等待事件真相，縣府卻遲不主動公布調查結果，到底是在躲什麼？彰化縣政府回應重申，全案目前包括中央及司法調查都在進行中，等調查程序完成後，該負責就負責，該法辦就法辦。

記者會是由縣議員吳韋達和立委陳椒華國會辦公室助理鄭宇焱主持，共同提出3項訴求，為加速事件真相公布與檢討、一周內召開跨局處家屬說明會並由秘書長以上層級主持會議，以及盡速提出消防及建築改革計畫，並成立改革小組。

6月30日晚發生的喬友大樓火警，大樓 7 至 9 樓為防疫旅館，共造成3名居家檢疫者與消防隊員陳志帆罹難。 吳韋達表示，喬友大樓大火燒出許多問題，從建物與旅館管理的消防安全、在疫情嚴峻時期的複合性災害、再到消防員殉職，縣府都有必要從制度及政策面檢討改善。

吳韋達指出，此次災害是發生在政府徵用的防疫旅館，由地方縣市政府挑選、檢驗、核准、管理防疫旅館，理應能讓民眾安心，受害者是基於對縣府的信任才入住，但是為什麼住進去9樓後，從火災發生到被救出，為什麼要花了7、8個小時？但大火發生滿1個月，罹難者、家屬以及傷者，至今都未獲得一個事件初步交代。

「唯有面對真相，才有改革的一線曙光」，吳韋達呼籲縣府應開誠布公舉行說明會，盡速跨局處成立建築與消防改革小組，並由縣府高層主持，在公開透明基礎下推動彰化改革，讓悲劇事件不該再重複發生，用實際改革作為來守護縣民的生命財產安全。

縣府回應表示，自喬友大樓火災案發生，縣府即成立家屬關懷小組，每天與家屬保持聯繫，迄今從未間斷，期間也已向不幸往生的死者家屬提出初步說明災害事故過程。基於尊重中央及司法，待內政部完成消防鑑定報告，及獲司法單位的同意，即會向社會大眾完整說明。另喬友大樓火災後的建築及消防後續檢討，也已由研考單位列入管考案件持續進行中。

彰化市喬友大樓火警釀成4死22傷，案發到今天滿1個月，時代力量彰化縣議員吳韋達及不分區立委陳椒華國會辦公室助理鄭宇焱今天舉行記者會，要求彰化縣政府及早公布喬友大樓大火的真相報告。民眾提供／本報資料照片
彰化市喬友大樓火警釀成4死22傷，案發到今天滿1個月，時代力量彰化縣議員吳韋達及不分區立委陳椒華國會辦公室助理鄭宇焱今天舉行記者會，要求彰化縣政府及早公布喬友大樓大火的真相報告。民眾提供／本報資料照片
彰化市喬友大樓火警釀成4死22傷，案發到今天滿1個月，時代力量彰化縣議員吳韋達及不分區立委陳椒華國會辦公室助理鄭宇焱今天舉行記者會，要求彰化縣政府及早公布喬友大樓大火的真相報告。本報資料照片／記者劉明岩攝影
彰化市喬友大樓火警釀成4死22傷，案發到今天滿1個月，時代力量彰化縣議員吳韋達及不分區立委陳椒華國會辦公室助理鄭宇焱今天舉行記者會，要求彰化縣政府及早公布喬友大樓大火的真相報告。本報資料照片／記者劉明岩攝影
彰化市喬友大樓火警釀成4死22傷，案發到今天滿1個月，時代力量彰化縣議員吳韋達及不分區立委陳椒華國會辦公室助理鄭宇焱今天舉行記者會，要求彰化縣政府及早公布喬友大樓大火的真相報告。本報資料照片／記者劉明岩攝影
彰化市喬友大樓火警釀成4死22傷，案發到今天滿1個月，時代力量彰化縣議員吳韋達及不分區立委陳椒華國會辦公室助理鄭宇焱今天舉行記者會，要求彰化縣政府及早公布喬友大樓大火的真相報告。本報資料照片／記者劉明岩攝影
彰化市喬友大樓火警釀成4死22傷，案發到今天滿1個月，時代力量彰化縣議員吳韋達（右）及不分區立委陳椒華國會辦公室助理鄭宇焱今天舉行記者會，要求彰化縣政府及早公布喬友大樓大火的真相報告。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓火警釀成4死22傷，案發到今天滿1個月，時代力量彰化縣議員吳韋達（右）及不分區立委陳椒華國會辦公室助理鄭宇焱今天舉行記者會，要求彰化縣政府及早公布喬友大樓大火的真相報告。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓火警釀成4死22傷，案發到今天滿1個月，時代力量彰化縣議員吳韋達及不分區立委陳椒華國會辦公室助理鄭宇焱今天舉行記者會，要求彰化縣政府及早公布喬友大樓大火的真相報告。本報資料照片／記者劉明岩攝影
彰化市喬友大樓火警釀成4死22傷，案發到今天滿1個月，時代力量彰化縣議員吳韋達及不分區立委陳椒華國會辦公室助理鄭宇焱今天舉行記者會，要求彰化縣政府及早公布喬友大樓大火的真相報告。本報資料照片／記者劉明岩攝影

喬友大樓 建築 司法

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