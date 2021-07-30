彰化喬友大樓發生滿1個月 議員質疑調查真相還未公布

彰化市喬友大樓火警釀成4死22傷，案發到今天滿1個月，時代力量彰化縣議員吳韋達今天舉行記者會指出，這把無情火毀了4個家庭，家屬與社會大眾仍在等待事件真相，縣府卻遲不主動公布調查結果，到底是在躲什麼？彰化縣政府回應重申，全案目前包括中央及司法調查都在進行中，等調查程序完成後，該負責就負責，該法辦就法辦。

記者會是由縣議員吳韋達和立委陳椒華國會辦公室助理鄭宇焱主持，共同提出3項訴求，為加速事件真相公布與檢討、一周內召開跨局處家屬說明會並由秘書長以上層級主持會議，以及盡速提出消防及建築改革計畫，並成立改革小組。

6月30日晚發生的喬友大樓火警，大樓 7 至 9 樓為防疫旅館，共造成3名居家檢疫者與消防隊員陳志帆罹難。 吳韋達表示，喬友大樓大火燒出許多問題，從建物與旅館管理的消防安全、在疫情嚴峻時期的複合性災害、再到消防員殉職，縣府都有必要從制度及政策面檢討改善。

吳韋達指出，此次災害是發生在政府徵用的防疫旅館，由地方縣市政府挑選、檢驗、核准、管理防疫旅館，理應能讓民眾安心，受害者是基於對縣府的信任才入住，但是為什麼住進去9樓後，從火災發生到被救出，為什麼要花了7、8個小時？但大火發生滿1個月，罹難者、家屬以及傷者，至今都未獲得一個事件初步交代。

「唯有面對真相，才有改革的一線曙光」，吳韋達呼籲縣府應開誠布公舉行說明會，盡速跨局處成立建築與消防改革小組，並由縣府高層主持，在公開透明基礎下推動彰化改革，讓悲劇事件不該再重複發生，用實際改革作為來守護縣民的生命財產安全。