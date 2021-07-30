按一聲喇叭險在女友面前遭砍死 縫36針撿回一命

檢方認為，黃男僅因細故就公然持刀逞凶，惡性非輕，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。記者曾健祐／攝影 桃園黃姓男子開車時不滿林姓騎車按喇叭，當街挑釁嗆「叭什麼」，還加速攔下林和後座女友，抽出1把鋒利的西瓜刀朝林脖子、頭部猛力揮砍，對方出手阻擋慘中刀，當場血流如注送醫縫合36針。檢方認為，黃持刀朝手無寸鐵的林攻擊，以他當街逞凶，依殺人未遂罪嫌起訴他，建請從重量刑。

檢警調查，黃男（23歲）去年10月17日下午5點多，開車經中壢區新生路、元化路口準備右轉，後方林姓騎士載陳姓女友按喇叭示警，黃不滿搖下車窗罵「叭什麼，現在要幹麻」，林男也回「你 會不會開車」，結果雙方就在路邊吵了起來。

林男當時不想理會準備載女友離開，但黃不罷休踩油門追逐，趁著對方騎到新生路、九和三街口時攔下2人，黃不斷推擠、痛毆出腳踹人，還跑回車上抽了1把西瓜刀指著林說「現在是想怎樣？」林男心生畏懼出手抵抗。

黃男因情緒激化，竟猛力揮刀砍向林的脖子、胸口，林男出手抵擋多處遭砍傷，當場濺血緊急送醫縫了36針才倖免於死。

檢方訊時，黃坦承因行車和林男衝突，自己因為種田需要切西瓜，清楚西瓜刀很鋒利，可能導致對方受傷。林男也指證歷歷，表示黃拿西瓜刀朝脖子、胸口等致命部位攻擊，自己用雙手阻擋才遭砍傷，黃作案後就立刻上車逃逸。

附近目擊路人也說，看到林男當時鮮血淋漓，等待警方到場時把雙手高舉。醫院診斷指出，林男雙手有多處撕裂傷，一共縫合36針，現場監視器也拍下雙方追車、揮砍過程。

檢方查，黃明知持西瓜刀砍人恐致命，且監視器畫面中，黃確實持刀砍向手無寸鐵林男的脖子，還不斷步步進逼，綜合他攻擊部位、林受傷程度，認為黃當時已經升至殺人犯意。

檢方認為，黃男僅因細故就公然持刀逞凶，惡性非輕，偵結依殺人未遂罪嫌起訴黃，建請法院從重量刑。