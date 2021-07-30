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70歲老婦險遭詐92萬與警聯手 3車手被逮竟稱：實在好賺
70歲梁姓老婦前天早上接到詐團來電，指帳戶有大筆不明資金流入，疑似涉及洗錢，梁婦驚慌下立馬從銀行領出92萬元，但這時梁的兒子見撥打給母親都未通，細問下才發現可能遇上詐騙報警，配合警方埋伏抓到3名詐團車手。
警方表示，梁婦前天上午接到詐團冒充「假檢警」誘騙，對方不僅誆騙梁帳戶遭販毒集團盜用洗錢，還有大筆來路不明資金流入，還恐嚇她「為證明清白，必須將戶頭內金錢交付監管」、「因為偵查不公開，不得聲張或是報案」。
由於梁婦兒子打電話回家時，發現電話一直佔線不太對勁，回家後看見電話筒未掛上放置一旁覺得奇怪，在持續追問下，梁才全盤托出，並已領出戶頭內的92萬元現金。
梁婦兒子一聽，立馬與梁到三民二警分局報案，並與警方配合，在昨天下午5點多時，將詐團車手甘姓（31歲）、武姓（38歲）、江姓（38歲）等3名詐團車手逮捕。甘男等人坦承犯罪，並稱實在好賺！一趟可領5000元酬勞。警詢後依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。
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