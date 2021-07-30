快訊

指考地理／台灣缺水入題 「暈渲圖」首次命題考生覺得陌生

立陶宛贈我2萬劑AZ疫苗 土耳其航空載送明晨7:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

70歲老婦險遭詐92萬與警聯手 3車手被逮竟稱：實在好賺

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄梁姓老婦險遭詐團詐騙。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓老婦險遭詐團詐騙。記者邱奕能／翻攝
70歲梁姓老婦前天早上接到詐團來電，指帳戶有大筆不明資金流入，疑似涉及洗錢，梁婦驚慌下立馬從銀行領出92萬元，但這時梁的兒子見撥打給母親都未通，細問下才發現可能遇上詐騙報警，配合警方埋伏抓到3名詐團車手

警方表示，梁婦前天上午接到詐團冒充「假檢警」誘騙，對方不僅誆騙梁帳戶遭販毒集團盜用洗錢，還有大筆來路不明資金流入，還恐嚇她「為證明清白，必須將戶頭內金錢交付監管」、「因為偵查不公開，不得聲張或是報案」。

由於梁婦兒子打電話回家時，發現電話一直佔線不太對勁，回家後看見電話筒未掛上放置一旁覺得奇怪，在持續追問下，梁才全盤托出，並已領出戶頭內的92萬元現金。

梁婦兒子一聽，立馬與梁到三民二警分局報案，並與警方配合，在昨天下午5點多時，將詐團車手甘姓（31歲）、武姓（38歲）、江姓（38歲）等3名詐團車手逮捕。甘男等人坦承犯罪，並稱實在好賺！一趟可領5000元酬勞。警詢後依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。

高雄梁姓老婦險遭詐團詐騙，警方逮3車手。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓老婦險遭詐團詐騙，警方逮3車手。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓老婦險遭詐團詐騙。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓老婦險遭詐團詐騙。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓老婦險遭詐團詐騙。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓老婦險遭詐團詐騙。記者邱奕能／翻攝

車手 洗錢 偽造文書

延伸閱讀

詐騙獲208萬僅拿到3千 18歲男初當車手直呼「真的超後悔」

詐團向黑幫購買手槍防身 反遭對方黑吃黑兩百餘萬

詐團假冒姪女謊稱缺錢 警保住7旬翁養老金

他誤信粉絲頁可幫忙貸款變車手 詐團用假貸款騙需錢男

相關新聞

宜蘭救護車出勤遭休旅車攔腰撞翻 再波及首都客運

宜蘭縣壯圍分隊一輛救護車今天早上約9點，前往宜蘭市支援救護案件，行經東港路一段，遭到綠燈直行的黑色休旅車撞翻，還波及停等...

70歲老婦險遭詐92萬與警聯手 3車手被逮竟稱：實在好賺

70歲梁姓老婦前天早上接到詐團來電，指帳戶有大筆不明資金流入，疑似涉及洗錢，梁婦驚慌下立馬從銀行領出92萬元，但這時梁的...

金門酒廠前自小客車疑自撞翻車 女駕駛命大僅受輕傷

金門酒廠前今天上午發生一起交通事故，一名吳姓女駕駛沿桃園路金城往機場方向行駛，行經東湖路口停等標線路口時，疑似因未減速慢...

台南警3天大執法查「連結」防破口 17家業者荷包大失血

7月27日起調降疫情警戒至第2級，台南市警局針對降級開放復業的按摩店業者，為防止其不遵守相關防疫規定，密集「人與人的連結...

山老鼠盜砍國有林木 桃園大溪警攔截查獲珍貴肖楠木

桃園市大溪警分局發現一輛小貨車日前常出現在復興區北橫路段，警方過去在該路段有查獲盜砍珍貴巨木的經驗，認為小貨車頻頻出現的...

南投養生館女員工大廳群聚飲食、關包廂門遭重罰

國內疫情27日起調降為二級警戒，南投縣養生館、按摩業有限度開放，須遵守防疫管理指引，仍有業者心存僥倖，南投警分局分別查獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。