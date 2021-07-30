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金門酒廠前自小客車疑自撞翻車 女駕駛命大僅受輕傷
金門酒廠前今天上午發生一起交通事故，一名吳姓女駕駛沿桃園路金城往機場方向行駛，行經東湖路口停等標線路口時，疑似因未減速慢行，為閃避旁邊車道車輛，自撞路沿石後翻覆，女子身上多處擦傷，所幸送醫後已無大礙，具體肇事原因由金城分局調查中。
金城分局今天表示，今天上午9點多，一名女性駕駛，開車行經金門酒廠前方Y字形路段，疑似因未注意來車，被旁邊車道出現的車輛嚇到，為閃避來車而自撞路沿石後翻覆，造成全身多處擦傷，金寧消防分隊到場後第一時間將駕駛救出送醫，警方對駕駛實施酒測，酒測值為0 mg/L。
由於撞擊力量很大，整台車翻滾了一大圈，讓路過的機車騎士也嚇了一大跳，直呼女駕駛命大，車子翻了一圈，只受到輕傷。
金城分局呼籲，民眾行車應遵守號誌標誌，行經路口時應減速慢行，遵守速限行駛，並應注意路權，遵守支道車輛應讓幹道車輛、轉彎車輛應讓直行車輛等規定，以維護良好用路安全。
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