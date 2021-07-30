台南警3天大執法查「連結」防破口 17家業者荷包大失血

7月27日起調降疫情警戒至第2級，台南市警局針對降級開放復業的按摩店業者，為防止其不遵守相關防疫規定，密集「人與人的連結」恐成為防疫破口，27日起連續3天針對轄內養生館、護膚館及理容按摩店等營業場所，規劃實施擴大臨檢稽查勤務，計查獲通緝犯1件1人、毒品案3件3人、菸害防治法1件、違反傳染病防治法17件（未落實實聯制、未戴口罩、在密閉空間內按摩等）。

警方表示，連續3天的稽查動員警力834人次，臨檢養生館及護膚理容店等營業場所302家次，業者若未遵守實聯制、開放空間等相關防疫規定者，依傳染病防治法函送主管機關衛生局裁罰。如有妨害風化行為依刑法及社會秩序維護法移送法辦，呼籲業者勿存有僥倖之心。