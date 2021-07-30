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宜蘭救護車出勤遭休旅車攔腰撞翻 再波及首都客運
宜蘭縣壯圍分隊一輛救護車今天早上約9點，前往宜蘭市支援救護案件，行經東港路一段，遭到綠燈直行的黑色休旅車撞翻，還波及停等紅燈的首都客運，事故地點就在國道5號高架橋下，一度影響現場交通。
據了解，宜蘭分隊今天早上處理一件火警，消防局因此派遣壯圍分隊救護車，去支援宜蘭市的救護勤務。只是，壯圍分隊接獲出勤，才剛出發就被撞，幸好當時車上沒有病患。肇事休旅車吳男表示，視線剛好被柱子擋到，後來才聽到鳴笛聲，當下嚇到「怎麼衝出來一台車」，儘管緊急踩煞車仍來不及，當時車速約70公里。
停等紅燈的客運準備要去加油，卻遇上無妄之災，客運駕駛回想當下，自己有看到救護車，但是肇事車可能沒看到就衝過去，還好當時車上沒客人。
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