南投養生館女員工大廳群聚飲食、關包廂門遭重罰

南投養生館員工在大廳飲食、員工未造冊，遭警方蒐證後函送縣府裁罰。圖／南投警分局提供 國內疫情27日起調降為二級警戒，南投縣養生館、按摩業有限度開放，須遵守防疫管理指引，仍有業者心存僥倖，南投警分局分別查獲養生館業者關閉包廂門營業，另家養生館則是數名女員工在大廳飲食、員工未造冊，違反傳染病防治法遭函送縣府權責機關，將裁罰6至30萬元。

南投縣政府公告休閒娛樂高風險場所開放範圍，其中民俗調理業，包括傳統整復推拿業、按摩業、腳底按摩業、經絡調理業，列入有限度開放之列，但必須遵守中央防疫管理指引才可恢復營業，包括實聯制、所有員工造冊、營業場所除飲水外不可飲食、按摩師需配戴面罩、口罩及手套、按摩時包廂不可關門等規定。

南投縣曾有養生館群聚感染，為加強防疫，警方密集規劃勤務，針對休閒娛樂高風險場所實施稽查，除停止營業場所加強查察，也對養生館、美容事業場所實施臨檢，查察業者是否遵守防疫指引規定，以避免產生破口，

南投警分局27日查獲養生館關閉包廂房門營業，28日又查獲另家養生館數名女員工在櫃檯大廳飲食、所有員工未造冊，經員警蒐證後依違反傳染病防治法函送縣府權責機關裁罰。