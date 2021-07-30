救兒子？婦人積蓄險被騙 回嗆：兒子不要了你隨便處理

桃園市楊梅警分局新屋分駐所昨天下午接到新屋郵局電話，表示游姓婦人疑似遭到詐騙，要提領大額現金。警員蔡皓傑、許景量趕到郵局了解案情，婦人表示不認識的男子打電話給她，說他兒子和朋友買毒品，兒子的朋友拿了毒品就跑，丟下婦人兒子，歹徒要游婦提領48萬元賠償毒品損失並贖回兒子。

游婦打電話給兒子時電話不通就信以為真，急著到郵局準備領出辛苦積蓄要「救」兒子，手機同時和歹徒保持通話狀態，員警一聽直覺是詐騙集團伎倆，勸婦人先掛斷電話，隨後聯繫上在觀音科技工廠上班的兒子，婦人恍然大悟才知道被騙。稍後歹徒再來電話，警員想幫她接電話和歹徒對話，婦人手一揮示意不用，氣不過直接回嗆「我看我兒子不要了，你（歹徒）隨便處理」，隨後掛斷電話。