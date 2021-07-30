聽新聞
test
0:00 / 0:00
救兒子？婦人積蓄險被騙 回嗆：兒子不要了你隨便處理
桃園市楊梅警分局新屋分駐所昨天下午接到新屋郵局電話，表示游姓婦人疑似遭到詐騙，要提領大額現金。警員蔡皓傑、許景量趕到郵局了解案情，婦人表示不認識的男子打電話給她，說他兒子和朋友買毒品，兒子的朋友拿了毒品就跑，丟下婦人兒子，歹徒要游婦提領48萬元賠償毒品損失並贖回兒子。
游婦打電話給兒子時電話不通就信以為真，急著到郵局準備領出辛苦積蓄要「救」兒子，手機同時和歹徒保持通話狀態，員警一聽直覺是詐騙集團伎倆，勸婦人先掛斷電話，隨後聯繫上在觀音科技工廠上班的兒子，婦人恍然大悟才知道被騙。稍後歹徒再來電話，警員想幫她接電話和歹徒對話，婦人手一揮示意不用，氣不過直接回嗆「我看我兒子不要了，你（歹徒）隨便處理」，隨後掛斷電話。
楊梅分局分局長黃富村表示，這類詐騙手法謊稱當事人親屬涉及不法案件而遭綁架，再假裝被害人親屬發出哭泣呻吟聲，讓當事人信以為真，民眾如有接到類似狀況，務必冷靜處理，立即向反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言