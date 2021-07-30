影／大貨車沿路掉爛泥汙染10公里 駕駛公共危險送辦

一輛滿載爛泥的大貨車昨天清晨在台61線西濱快速公路苗栗縣竹南南下路段快車道掉落泥巴 ，沿途長達10公里都可見散落的爛泥，其中甚至夾雜石塊，有2輛轎車行經時閃避不及導致爆胎，竹南警分局據報派遣3個派出所巡邏警網趕往處理，在西濱沿線實施交通管制及疏導，沿途掉落泥巴的大貨車稍晚在後龍路段被民眾攔下，警方依公共危險罪嫌追究駕駛的責任。

竹南警分局表示，7月29日清晨6點多接獲民眾報案，台61線西濱快速道路南下92公里處附近有泥巴掉落，影響交通安全，警方獲報後立即派遣中港海口派出所巡邏員警前往處理。

員警到場回報，泥巴掉落範圍從92公里一路延伸往後龍方向，分局立即再派遣大山、外埔及後龍所巡邏警網前往西濱沿線交通管制及疏導，同時通報公路總局第二區養護工程處苗栗工務段前往處理，員警為預防行經車輛撞上落土，商請附近工廠出動「山貓車」等清運機具，花了3小時將散落的泥巴清除完畢。

員警在巡守時，發現沿途散落爛泥的大貨車已被熱心民眾在西濱南下102公里處攔下，肇事車輛後方的攔板 故障鬆脫，警方又請山貓車駕駛協助固定，避免車上泥巴再汙染路面。肇事的大貨車從台北載運廢土南下，警方除依規定開單舉發，因大貨車散落的爛泥造成2部轎車撞上爆胎及毀損，警方依公共危險罪嫌移送檢方偵辦，並通知環保局到場稽查。

竹南警分局呼籲，民眾如載運貨物務必確認完善固定及裝載，避免發生滲漏或掉落情事，影響其他用路人的