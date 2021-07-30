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影／男子誆稱兒生病登門借錢 台南警方逮捕「伸手黨」

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南有民眾在「我是安平人」社群PO文，稱有名陌生男子騎乘機車到店家，指兒子患有氣喘，希望店家能夠先借他1500元買藥，店家原有意借款，並表示希望先探望其兒子給予照護，沒想到男子一聽後即轉身離去，店家提醒民眾注意，台南市警四分局昨天循線找到「伸手黨」37歲蔡姓男子，發現他多次以類似手法行騙，全案依詐欺罪嫌將他移送法辦。

台南市安平區永華路二段路上店家本月27日下午5時多遇到蔡姓男子上門伸手要錢，察覺不對，上臉書社群分享，提醒民眾小心上當。案經員警聯繫店家了解過程，並請店家提供相關資料，認該名男子恐涉有詐欺未遂之嫌，經立即調閱路口及周遭監視器畫面，並深入查訪。

警方鎖定37歲蔡姓男子騎乘交通工具，昨天下午通知他到案說明，據調查，蔡過去有類似犯罪手法，利用一般民眾同情心，謊稱其兒生病等詐欺手法欺騙民眾金錢，每次金額均為1000、2000元，如民眾起疑或無法圓謊即立即離去。

蔡辯稱，因身體患有病痛，暫時無法工作，才會出此下策。警方指出，民眾雖無財損，但因仍涉及詐欺未遂行為，全案仍依詐欺罪嫌移請台南地檢署偵辦。

蔡姓男子騎乘機車到台南安平店家，誆稱兒子患有氣喘，希望店家能夠先借他1500元買藥，店家希望先探望其兒子給予照護，沒想到蔡一聽後即轉身離去。記者邵心杰／翻攝
蔡姓男子騎乘機車到台南安平店家，誆稱兒子患有氣喘，希望店家能夠先借他1500元買藥，店家希望先探望其兒子給予照護，沒想到蔡一聽後即轉身離去。記者邵心杰／翻攝

詐欺 氣喘 監視器

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