快訊

防疫降級才4天...嘉義縣驚傳工廠群聚 老闆員工共9人確診

羽球／從小就灌輸「贏中國」 伊藤美誠的嚴母奪牌教育

聽新聞
test
0:00 / 0:00

噴辣椒水劫百餘萬 檢認辣椒水是兇器依加重強盜罪起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子陳聖霖獲悉李男等3人有意購買虛擬貨幣泰達幣，雙方約在台中市文心路某大樓會議室交易，陳夥同友人張智凱、王俊能涉嫌持辣椒水攻擊買家李男等3人的眼睛，共搶走188萬餘元、及手機，經警逮獲陳嫌等人，檢察官認定李等人所持「椒辣水」是兇器，今天依加重強盜罪起訴陳等3人。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，陳聖霖（32歲）、張智凱（31歲）、王俊能（35歲）等3人，持「辣椒水」強盜3名被害人財物，偵查檢察官認定「辣椒水」是兇器，以3嫌所為觸犯刑法第330條「3人以上攜帶兇器強盜」等罪起訴。

陳聖霖坦承與張、王等人朝被害人等3人噴辣椒水後，取走被害人的現金，但陳否認加重強盜犯行，辯稱他只有拿走放在桌上的現金，沒有動手搶他們身上的財物，他僅是犯搶奪罪而非強盜罪。檢察官不採信，依加重強盜罪予以起訴。

起訴書指出，陳聖霖與張智凱、王俊能是朋友關係，陳透過友人介紹認識李男，獲悉李及紀男、呂男等人有意以現金購買虛擬貨幣USDT幣（泰達幣），由陳於5月27日佯裝賣家與等人聯絡交易事宜，再由友人於5月28日至中市文心路某大樓承租會議室，雙方約定在該處交易。

當天下午，陳與李、紀、呂在會議室見面，李等人將現金取出，再以點鈔機點金額後，放在會議室的辦公桌上，李的款項有134萬3700元、紀有146萬5400元（另有11萬放在隨身背包）、呂有43萬元。隨後陳男藉口出去接老闆助理上樓，下樓與張及王會合，並交付辣水給2人。

陳、張、呂等人再上樓至會議室，持辣椒水朝被害人李等人噴灑，致被害人眼睛及臉部極度疼痛，陳取走李、呂所有的現金共177萬3700元，而紀男奮力將放在桌上的現金146萬餘元抱在懷中，未被搶走，但紀攜帶的背包遭搶走，內有現金11萬及手機寺財物。

陳等人搶財物後，自會議室逃竄下樓，搭計程車逃逸，途中陳交付20萬給張，張再交付4萬給王收受。經被害人報警處理，警方循線逮獲3嫌到案，並查扣作案用的辣椒水。

男子陳聖霖獲悉李男等人有意購買虛擬貨幣泰達幣，陳夥同2名友人涉嫌持辣椒水攻擊買家李男等人的眼睛，共搶走188萬餘元，檢察官認定李等人所持「椒辣水」是兇器，今天依加重強盜罪起訴陳等3人。圖／本報資料照
男子陳聖霖獲悉李男等人有意購買虛擬貨幣泰達幣，陳夥同2名友人涉嫌持辣椒水攻擊買家李男等人的眼睛，共搶走188萬餘元，檢察官認定李等人所持「椒辣水」是兇器，今天依加重強盜罪起訴陳等3人。圖／本報資料照

強盜 檢察官 泰達幣

延伸閱讀

影／男持武士刀叫囂作勢攻擊 3警辣椒水壓制帶返所戒護

「芬迪哥」第三隻手竊千元大鈔 廟東夜市攤商遭殃PO網警偵辦

惡賊翻牆爬冷氣口偷酒、字畫 持辣椒水噴屋主反控殺人

獨／５月預告「要殺人」 他一刀刺死同事

相關新聞

救兒子？婦人積蓄險被騙 回嗆：兒子不要了你隨便處理

桃園市楊梅警分局新屋分駐所昨天下午接到新屋郵局電話，表示游姓婦人疑似遭到詐騙，要提領大額現金。警員蔡皓傑、許景量趕到郵局...

影／男子誆稱兒生病登門借錢 台南警方逮捕「伸手黨」

台南有民眾在「我是安平人」社群PO文，稱有名陌生男子騎乘機車到店家，指兒子患有氣喘，希望店家能夠先借他1500元買藥，店...

噴辣椒水劫百餘萬 檢認辣椒水是兇器依加重強盜罪起訴

男子陳聖霖獲悉李男等3人有意購買虛擬貨幣泰達幣，雙方約在台中市文心路某大樓會議室交易，陳夥同友人張智凱、王俊能涉嫌持辣椒...

75歲紙雕師老家門戶洞開 警這服務讓他獻上驅邪好禮

台中市75歲紙雕師王鐵人返回老家發現大門開啟，擔心遭小偷報警。警方請鑑識人員到場採證，並以警車載老翁躲雨，所幸屋內物品沒...

捷安特大盜橫行北市 肢解車體時落網警公布照片盼指認

新北市詹姓男子專挑高檔捷安特腳踏車行竊，日前在桃園龜山拆解準備變賣遭巡邏員警查獲，他坦承多次在台北市街頭作案，再將拆下來...

人美心更美 女警感同身受母親愛女心切 下班尋獲迷途女

台中市朱姓女子患有思覺失調症，與家人吵架後負氣離家，朱女母親擔憂女兒身無分文，就怕遭遇不測。當時正要下班的女警李育萱感同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。