噴辣椒水劫百餘萬 檢認辣椒水是兇器依加重強盜罪起訴

男子陳聖霖獲悉李男等3人有意購買虛擬貨幣泰達幣，雙方約在台中市文心路某大樓會議室交易，陳夥同友人張智凱、王俊能涉嫌持辣椒水攻擊買家李男等3人的眼睛，共搶走188萬餘元、及手機，經警逮獲陳嫌等人，檢察官認定李等人所持「椒辣水」是兇器，今天依加重強盜罪起訴陳等3人。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，陳聖霖（32歲）、張智凱（31歲）、王俊能（35歲）等3人，持「辣椒水」強盜3名被害人財物，偵查檢察官認定「辣椒水」是兇器，以3嫌所為觸犯刑法第330條「3人以上攜帶兇器強盜」等罪起訴。

陳聖霖坦承與張、王等人朝被害人等3人噴辣椒水後，取走被害人的現金，但陳否認加重強盜犯行，辯稱他只有拿走放在桌上的現金，沒有動手搶他們身上的財物，他僅是犯搶奪罪而非強盜罪。檢察官不採信，依加重強盜罪予以起訴。

起訴書指出，陳聖霖與張智凱、王俊能是朋友關係，陳透過友人介紹認識李男，獲悉李及紀男、呂男等人有意以現金購買虛擬貨幣USDT幣（泰達幣），由陳於5月27日佯裝賣家與等人聯絡交易事宜，再由友人於5月28日至中市文心路某大樓承租會議室，雙方約定在該處交易。

當天下午，陳與李、紀、呂在會議室見面，李等人將現金取出，再以點鈔機點金額後，放在會議室的辦公桌上，李的款項有134萬3700元、紀有146萬5400元（另有11萬放在隨身背包）、呂有43萬元。隨後陳男藉口出去接老闆助理上樓，下樓與張及王會合，並交付辣水給2人。

陳、張、呂等人再上樓至會議室，持辣椒水朝被害人李等人噴灑，致被害人眼睛及臉部極度疼痛，陳取走李、呂所有的現金共177萬3700元，而紀男奮力將放在桌上的現金146萬餘元抱在懷中，未被搶走，但紀攜帶的背包遭搶走，內有現金11萬及手機寺財物。