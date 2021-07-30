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75歲紙雕師老家門戶洞開 警這服務讓他獻上驅邪好禮

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

「紙雕達人」王鐵人(左)感謝警員許珈珈(右)等員警的細心服務，親手摺了36顆「祈福紙球」送到育才派出所，表達感謝之意。圖／台中市警察局第二分局提供
「紙雕達人」王鐵人(左)感謝警員許珈珈(右)等員警的細心服務，親手摺了36顆「祈福紙球」送到育才派出所，表達感謝之意。圖／台中市警察局第二分局提供
台中市75歲紙雕師王鐵人返回老家發現大門開啟，擔心遭小偷報警。警方請鑑識人員到場採證，並以警車載老翁躲雨，所幸屋內物品沒有遭竊，王翁有感員警年輕有為且態度積極，特地折36個有驅邪避凶作用的「祈福紙球」，親送到派出所，希望所有員警都能逢凶化吉、平安歸返。

75歲王鐵人平常居住在太平區，有空閒就到北區自強街老家整理花園紓壓，本周一(26日)王翁照常騎腳踏車前往，卻發現老家大門遭開啟，擔心屋內遭小偷，趕緊報警。

台中市警察局第二分局育才所員警許珈珈、王楚翔到場安撫王翁情緒，陪同入屋查看，同步請鑑識人員到場採證，所幸老屋內沒有物品遭竊，才讓王翁鬆了一口氣。

當天下午，王翁再到育才派出所，警方原以為王翁有其他事情需要協助，沒想到王翁帶著親手摺的「祈福紙球」表達感謝之意。

原來，王鐵人老先生是名「紙雕達人」，從小自學研究摺紙藝術，教職退休後加入文化部志工，到偏鄉教導弱勢兒童摺紙，大家都稱他為「摺紙爺爺」。

王翁說，處理員警雨天體諒他老人家，以警車載他報案，處理案件過程仔細又積極。他喜歡摺紙，所以帶來36顆有驅邪避凶的紙雕作品，希望派出所員警都能平安。

由於祈福紙球數量不多，警方將祈福紙球擺設在一樓值班台、受理報案區與偵訊室，也有員警帶回家珍藏，希望藉由王翁的心意，祈求轄區治安平順，員警值勤平安歸。

「紙雕達人」王鐵人感謝員警的細心服務，親手摺了36顆「祈福紙球」送到育才派出所，表達感謝之意。圖／台中市警察局第二分局提供
「紙雕達人」王鐵人感謝員警的細心服務，親手摺了36顆「祈福紙球」送到育才派出所，表達感謝之意。圖／台中市警察局第二分局提供

台中市 警察 老屋

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