捷安特大盜橫行北市 肢解車體時落網警公布照片盼指認

新北市詹姓男子專挑高檔捷安特腳踏車行竊，日前在桃園龜山拆解準備變賣遭巡邏員警查獲，他坦承多次在台北市街頭作案，再將拆下來的零件變賣，因仍未找到車主該部分暫時無法辦他竊盜，所幸警方發現詹開的車懸掛失竊車牌，仍依竊盜罪嫌將他送辦，也呼籲腳踏車主出面認領。

龜山分局大坑所指出，詹男（27歲）先在林口租了1輛箱型車，私下換上偷來的失竊車牌後，跑到台北市尋找目標，一路偷了5輛捷安特腳踏車，26日載到桃園龜山陳厝坑山區的產業道路，詹原想趁著當地偏僻無人察覺，陸續將贓車肢解變賣零件。

員警巡邏經過認為他可疑，上前詢問時詹原假裝輕鬆說只是在休息，但車內5輛腳踏車來源、目的交代不清，警方再查出他開的箱型車懸掛失竊車牌，詹才難以狡辯坦承腳踏車也是偷來的，但來源仍堅持不吐實，甚至還當場求情拜託警察「放他一馬」。

但由於5輛腳踏車目前仍找不到失主，警方發現部分車上雖有編號，也已向捷安特公司詢問，但因車主購買時沒有登錄，目前5輛腳踏車仍留置在派出所。