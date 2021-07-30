快訊

台積電南科18a廠驚傳製程出包！部分產線停擺 供應商全被擋門外

評／日學者回顧我國選舉史 李登輝扮演什麼角色？

捷安特大盜橫行北市 肢解車體時落網警公布照片盼指認

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

新北市詹姓男子專挑高檔捷安特腳踏車行竊，日前在桃園龜山拆解準備變賣遭巡邏員警查獲，他坦承多次在台北市街頭作案，再將拆下來的零件變賣，因仍未找到車主該部分暫時無法辦他竊盜，所幸警方發現詹開的車懸掛失竊車牌，仍依竊盜罪嫌將他送辦，也呼籲腳踏車主出面認領。

龜山分局大坑所指出，詹男（27歲）先在林口租了1輛箱型車，私下換上偷來的失竊車牌後，跑到台北市尋找目標，一路偷了5輛捷安特腳踏車，26日載到桃園龜山陳厝坑山區的產業道路，詹原想趁著當地偏僻無人察覺，陸續將贓車肢解變賣零件。

員警巡邏經過認為他可疑，上前詢問時詹原假裝輕鬆說只是在休息，但車內5輛腳踏車來源、目的交代不清，警方再查出他開的箱型車懸掛失竊車牌，詹才難以狡辯坦承腳踏車也是偷來的，但來源仍堅持不吐實，甚至還當場求情拜託警察「放他一馬」。

但由於5輛腳踏車目前仍找不到失主，警方發現部分車上雖有編號，也已向捷安特公司詢問，但因車主購買時沒有登錄，目前5輛腳踏車仍留置在派出所。

警方循後先以詹男偷竊車牌部分依竊盜罪嫌將他送辦，也呼籲遭竊腳踏車主出面指認，可向大坑派出所員警陳俊傑聯絡（電話033251310），同時攜帶購車、身分証件認領。

遭竊的捷安特腳踏車，警方呼籲失主出面認領。圖／警方提供
遭竊的捷安特腳踏車，警方呼籲失主出面認領。圖／警方提供
遭竊的捷安特腳踏車，警方呼籲失主出面認領。圖／警方提供
遭竊的捷安特腳踏車，警方呼籲失主出面認領。圖／警方提供
遭竊的捷安特腳踏車，警方呼籲失主出面認領。圖／警方提供
遭竊的捷安特腳踏車，警方呼籲失主出面認領。圖／警方提供
遭竊的捷安特腳踏車，警方呼籲失主出面認領。圖／警方提供
遭竊的捷安特腳踏車，警方呼籲失主出面認領。圖／警方提供
遭竊的捷安特腳踏車，警方呼籲失主出面認領。圖／警方提供
遭竊的捷安特腳踏車，警方呼籲失主出面認領。圖／警方提供

腳踏車 車主

延伸閱讀

光復南路國產署改建案招商 牽動3筆北市精華地

議員主張緩打議員專案疫苗 北市：有什麼理由不打

補習班老師哪時打疫苗？ 北市：先從萬華區業者安排

車停北市百齡橋兒子不慎落水…父跳水救人 消防全力搜救

相關新聞

捷安特大盜橫行北市 肢解車體時落網警公布照片盼指認

新北市詹姓男子專挑高檔捷安特腳踏車行竊，日前在桃園龜山拆解準備變賣遭巡邏員警查獲，他坦承多次在台北市街頭作案，再將拆下來...

人美心更美 女警感同身受母親愛女心切 下班尋獲迷途女

台中市朱姓女子患有思覺失調症，與家人吵架後負氣離家，朱女母親擔憂女兒身無分文，就怕遭遇不測。當時正要下班的女警李育萱感同...

廣角鏡／台2線4車連環撞

東北角台二線新北瑞芳蝙蝠洞路段昨天上午發生連環車禍，陳姓男子駕駛曳引槽車往基隆方向行駛時，疑先追撞前方小貨車、轎車，接著...

劍龍稜山難頻傳 搜救任務多

新北瑞芳的劍龍稜山向來都是熱門山徑之一，不過發生山難事故件數卻也是全國第四名，兩年來就發生廿六起事故。對此，新北市長侯友...

二手冷氣放在地下室貨車上 遭社區住戶行竊變賣4000元

台北市從事冷氣業的王姓男子，日前將二手冷氣和銅管放在自家社區地下室的貨車上，不料竟遭人偷走，發現後立刻報警。警方根據監視...

外籍移工在果園旁離奇被電死 埔里分局釐清死因中

一名逾期居留的印尼籍移工，昨天離奇誤觸果園的高壓電網，當場昏迷不醒，友人協助送往埔里榮民醫院急救無效。埔里分局表示，外籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。