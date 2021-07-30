人美心更美 女警感同身受母親愛女心切 下班尋獲迷途女
台中市朱姓女子患有思覺失調症，與家人吵架後負氣離家，朱女母親擔憂女兒身無分文，就怕遭遇不測。當時正要下班的女警李育萱感同身受，自己也是一個孩子的母親，李記住朱女特徵，下班途中沿路尋找，幸運地在派出所附近尋獲朱女。朱姓母親感謝李員犧牲下班時間，讓她與女兒能夠團圓，讚許李員真的是人美心更美。
上週日，朱姓民眾心急到台中市警察局第四分局大墩所報案，指她27歲的女兒與家人吵架，一氣之下竟不帶手機，負氣離家，因女兒罹患思覺失調症，擔心路上情緒不穩，會有危險。
當時32歲女警李育萱正巧要下班，聽見朱姓母親心急尋找愛女，自己也感同身受，若換作是她一歲的孩子迷途，也會十分心急。李員特別詢問朱女特徵、長相，下班騎機車在附近巡視，幸運地在派出所附近找到朱女，並將其帶返所內。
原本在家焦急等候的家屬，看到女兒在員警陪同下返家，為員警尋人高效率深表感激，更感謝女警李育萱，不惜利用下班勤餘時間投入工作，真的人美心更美。
大墩派出所所長葉信良表示，警察服務不休假，李員雖適逢下班時段，仍與同仁及時尋獲失蹤女子，視民如親表現，足堪表率。
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