二手冷氣放在地下室貨車上 遭社區住戶行竊變賣4000元
台北市從事冷氣業的王姓男子，日前將二手冷氣和銅管放在自家社區地下室的貨車上，不料竟遭人偷走，發現後立刻報警。警方根據監視器影像，查到是同社區的陳姓男子所為，不過他否認犯案，稱「冷氣是我的」；惟事證多指向是陳所為，全案依竊盜罪嫌送辦。
28歲王男說，他將客戶要安裝的二手冷氣和銅管準備好，但安裝日還沒到，所以先放在地下停車場的貨車上，之後便騎機車通勤；沒想到安裝日當天，到地下室後發現貨車上的二手冷氣、銅管均不翼而飛，立刻報警。
警方根據王男所述時間調閱監視器，發現同社區的38歲陳男騎機車分2趟偷走貨車上的銅管和冷氣；據了解，他事後拿去資源回收場變賣將近4000元。
據悉，陳男警詢時矢口否認犯案，強調「我有拿冷氣去賣，但那是我的冷氣」，不過畫面經身分特徵比對，跟陳男十分相似，警蒐證後，全案依竊盜罪嫌將他送辦。
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