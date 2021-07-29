6名登山客能高縱走下山遇崩塌 天池山莊待援獲救
南投縣消防局獲報6名登山客從仁愛鄉廬山入山，原有意經再生山登能高山，預計7月31日由仁愛鄉奧萬大下山，因屯原登山口下山路徑10.1公里處崩塌中斷，無法下山，目前受困於天池山莊待援。南投林管處已派出救護義消，順利協助脫困，平安通過崩塌處。
南投消防局指出，登山客1行6人7月24日上山，原訂7月31日由奧萬大下山，今天在仁愛鄉因下山路徑崩塌中斷，無法下山，因而通報119於天池山莊待援，並立即通知協調南投林管處派人前往救援，中午受困山友回報已接觸山搜義消人員，下午困山友回報已跟隨脫困中，並平安通過崩塌處，終於趕在傍晚17時48分天黑前平安到達登山口自行離去。
山友表示，從再生山走稜線上刺激好走，上到山頂一般要花費兩小時，但上到再生山之後路線變得很不清楚，常常要找路找很久，加上有崩塌路段，因此從廬山登山口到能高主峰要耗費9個多小時，如果下到屯原總共要花15個多小時，並不輕鬆。
這次受困山友選擇在天池山莊待援，山友口中最豪華的五星級山屋，是位在能高越嶺西段中的著名山屋；但近來疫情才降級解封，就發生山友受困的事件，消防局呼籲山友出發前一定要做好功課，不要貿然上山，畢竟國內高山山屋都未開放使用中。
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