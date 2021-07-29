防疫降級出遊 保七警加強巡查山林取締非法引火

新冠肺炎全國防疫警戒從三級降為二級，行政院長蘇貞昌昨在中央災害防救會，要求保七總隊針對山林防火，嚴格執法。保七總隊今天邀集林務局及各森林警察隊，盤點全台10處森林火災高風險地區，並指示8個森林警察分隊加強攔檢，嚴格取締非法引火行為。

保七總隊表示，本月初在高雄旗山地區，簡姓父子為墾植竹林引發森林火災，經警方蒐證後，依違反森林法第53條規定移送法辦，呼籲民眾不要以身試法，並配合政府向山林致敬、開放森林的政策，保護愛護森林。

保七總隊統計，從2019年至2021年間，協助林務局各林區管理處執行「森林火災勤務」在火場周遭或林道出入口執行人、車管制盤查，計37場次，派遣警力634人次；配合林務局人員共同執行全台森林火災高風險10個區域巡查，近3年共計巡查140班次，派遣警力437人次。

林務局分析，森林火災發生原因，包含農墾引火、營火炊煮、民俗祭祀、亂丟菸蒂、燃燒垃圾、縱火等因素。保七總隊將在清水、龍井、梨山、仁愛、信義、阿里山、玉井、旗山、美濃、恆春等10個高風險地區，配合森林護管員加強巡查守望，嚴格執法。