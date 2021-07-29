快訊

末代指考國文解答出爐！白話文閱讀篇幅長、題目難選項不難鑑別度高

桌球／史詩級神仙打架！兩岸網紛讚林昀儒：看到要心臟病

地下工廠強酸溶廢電板煉金 雲林環保局空拍揪違法

中央社 / 雲林縣29日電

雲林縣環保局表示，民眾檢舉虎尾鎮有工廠飄異味，稽查人員利用空拍機蒐證，發現地下工廠以強酸溶解廢電路板提煉貴金屬變賣，昨天逮捕林姓和劉姓工人，另傳陳姓負責人到案。

雲林縣政府環保局副局長黃富義今天指出，環保局昨天接獲民眾檢舉虎尾鎮墾地里有間鐵皮工廠時常飄異味，稽查人員立即到現場用空拍機蒐證，看到工廠在運作，工廠周界聞到不明化學異味。

稽查人員登門表明身分要進行稽查，廠內工作人員不願開門，稽查人員立即請求虎尾警分局大屯派出所員警協同入廠查察。

稽查人員在現場發現，大量廢電路板、35桶廢酸液，還有10多桶瓦斯爐、大鍋與快速爐，而林姓和劉姓工人正非法處理事業廢棄物

黃富義說，該工廠所購置廢電路板、廢螢幕、廢主機板等混合五金廢料，利用加熱廢電子零組件，以強酸溶解提煉貴重金屬物質，並熔煉成塊狀，變賣牟取暴利。

環保局調查，該工廠未領有廢棄物處理許可證，且熔煉過程中產生強酸廢液堆置在廠內，除立即命令停工外，現場機具設備等由警方當場扣押並移送法辦。

環保局表示，陳姓工廠負責人、林姓和劉姓工人等3人違反廢棄物清理法，依法規可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

空拍機 廢棄物

延伸閱讀

1男就醫採檢確診！嘉市49天加零破功 急匡列工廠破50人

桃園防範登革熱 龜山5處列高風險區

東南亞疫情嚴峻引發缺料　Toyota、Lexus部分車款將停產數日

新北推線上環保營 帶領學員以廢棄物打造吉他及卡丁車

相關新聞

影／轎車輪胎貼地360度狂轉 閃過熊貓外送員、車毀波及民宅

台中市昨晚發生黑、白轎車「碰碰車」事故！白色轎車欲左轉軍福九路，與直行黑色轎車發生碰撞，白色轎車輪胎貼地旋轉360度後撞...

高雄警怠勤脫口罩抽菸 民眾拍下被記過調職

高雄市警察局三民二分局嚴姓警員，因巡邏時脫下口罩，滑手機、抽菸，被一旁民眾拍下檢舉；警分局今將嚴員記過1次，另調整服務單...

三重警見同鄉淪賊買車票勸返鄉 他仍不知悔改繼續行竊

52歲陳男本月23日在新北市三重區重新路四段上一間超商行竊，得手7百多元的商品，轄區三重警分局厚德所員警胡宸瑋循線通知陳...

台南葫蘆埤吊橋下驚見戴口罩女浮沈 救起送醫回天乏術

台南市官田區葫蘆埤自然公園今天上午11點許，有民眾發現水中疑似有載口罩女子載沈載浮，嚇得趕快報警救人，台南市消防局派遣第...

自學發現陸製電動車瑕疵 毒癮男靠這招偷遍路邊電動車

48歲謝男因缺錢買毒，自今年5月起陸續竊取多輛大陸製電動車，26日晚間他又在路邊竊取電動車，剛得手就被巡邏經過的新莊警分...

劍龍稜山頻傳山難 新北議員質疑直升機被當小黃

新北市瑞芳區劍龍稜山受到民眾歡迎，不過發生山難事故數全國第4名，新北市議員林裔綺指出，2年發生26起事故，根本把救難直升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。