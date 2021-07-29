地下工廠強酸溶廢電板煉金 雲林環保局空拍揪違法

雲林縣環保局表示，民眾檢舉虎尾鎮有工廠飄異味，稽查人員利用空拍機蒐證，發現地下工廠以強酸溶解廢電路板提煉貴金屬變賣，昨天逮捕林姓和劉姓工人，另傳陳姓負責人到案。

雲林縣政府環保局副局長黃富義今天指出，環保局昨天接獲民眾檢舉虎尾鎮墾地里有間鐵皮工廠時常飄異味，稽查人員立即到現場用空拍機蒐證，看到工廠在運作，工廠周界聞到不明化學異味。

稽查人員登門表明身分要進行稽查，廠內工作人員不願開門，稽查人員立即請求虎尾警分局大屯派出所員警協同入廠查察。

稽查人員在現場發現，大量廢電路板、35桶廢酸液，還有10多桶瓦斯爐、大鍋與快速爐，而林姓和劉姓工人正非法處理事業廢棄物。

黃富義說，該工廠所購置廢電路板、廢螢幕、廢主機板等混合五金廢料，利用加熱廢電子零組件，以強酸溶解提煉貴重金屬物質，並熔煉成塊狀，變賣牟取暴利。

環保局調查，該工廠未領有廢棄物處理許可證，且熔煉過程中產生強酸廢液堆置在廠內，除立即命令停工外，現場機具設備等由警方當場扣押並移送法辦。

環保局表示，陳姓工廠負責人、林姓和劉姓工人等3人違反廢棄物清理法，依法規可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。