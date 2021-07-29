南投移工誤觸果園高壓電網倒地 送醫不治

南投縣埔里鎮山區昨天發生移工誤觸果園高壓電網致死意外，警方今天指出，1名印尼籍移工疑因未注意到草叢中有高壓電網，誤觸電網後倒地昏迷，送醫後仍宣告不治。

南投縣警察局埔里分局表示，這起意外發生在南投縣埔里鎮山區，1名逾期停留的29歲印尼籍移工為了向另一名31歲印尼籍逃逸移工討香煙，沒有注意到果園地上漆著「有電勿近」警告字樣，不小心碰觸到草叢內高壓電網，隨即倒地。

另一名移工見狀，立即撥打119報案，警消獲報趕到現場，將昏迷的移工送往埔里基督教醫院急救，陷入昏迷的移工抵達醫院時已無呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治。

警方指出，這處果園為防止山豬闖入，設有高壓電網，死者不小心誤觸到電網致死，今天下午已經報請南投地檢署檢察官及法醫進行相驗，也通知駐台北印尼經濟貿易代表處通知家屬，並請代表處協助處理後事。