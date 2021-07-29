影／轎車輪胎貼地360度狂轉 閃過熊貓外送員、車毀波及民宅

台中市昨晚發生黑、白轎車「碰碰車」事故！白色轎車欲左轉軍福九路，與直行黑色轎車發生碰撞，白色轎車輪胎貼地旋轉360度後撞擊民宅，造成黑色轎車車頭全毀，白色轎車後車廂破損，幸運的是，白色轎車驚險閃過停等紅燈的熊貓外送員，且雙方駕駛僅擦挫傷，民宅鐵皮屋外些微損毀。警方調查，雙方駕駛均無酒駕，進一步肇事原因交由交大事故組釐清。

昨晚11時許，畢女(27歲)駕駛白色轎車沿北屯區環中東路二段，由軍福十一路往軍福九路(北往南)方向行駛，要左轉軍福九路時，與對向環中東路二段由景賢路往軍福九路(南往北)直行的劉男(21歲)黑色轎車發生碰撞。

後方行車紀錄器拍下，黑色轎車車頭撞及白色轎車右後車尾，造成白色轎車輪胎貼地360度旋轉，還閃過停等紅燈的一輛熊貓外送員機車，再撞擊一旁鐵皮屋民宅，民宅僅屋外鐵皮部分受損，所幸屋內無人受傷。