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高雄警怠勤脫口罩抽菸 民眾拍下被記過調職
高雄市警察局三民二分局嚴姓警員，因巡邏時脫下口罩，滑手機、抽菸，被一旁民眾拍下檢舉；警分局今將嚴員記過1次，另調整服務單位。
據了解，年約50歲的嚴員，昨晚7點擔服巡邏勤務，他先接獲派案處理民眾與店家糾紛後，騎乘警用機車到三民區福德宮內，停留了30分鐘，民眾在一旁將他脫下口罩，躺在廟前廣場上的椅子抽菸行徑拍下，檢舉到警分局。
經警分局調查屬實，三民二分局除以勤務中怠勤30分鐘發生違法行為已影響警譽，核予記過1次，將嚴員調整服務單位，另外再依照傳染病防治法舉發，移送市府衛生局裁罰。
三民二分局長黃文哲說，對於員警發生違反防疫規定行為，分局深切檢討，將全面加強法紀教育， 避免再次發生類案。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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